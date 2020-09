Milan açıkladı: Zlatan Ibrahimovic’in corona testi pozitif

İtalya Serie A devi Milan, yapılan corona virüsü testlerinin ardından Zlatan Ibrahimovic ve Leo Duarte’nin pozitif olduğunu açıkladı.

Milano ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam TSİ 21.30’da oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde oyuncularını ve teknik ekibi teste soktu. Duarte ilk testlerde pozitif çıkınca yeniden tüm takım bir kez daha teste alındı.

Son testte ise Ibrahimovic’in de corona virüsüne yakalandığı açıklandı. İki oyuncu da Norveç karşısında forma giyemeyecek. Milan kulübü yaptığı açıklamada sadece söz konusu iki oyuncuda testin pozitif olduğunu, diğer oyuncular ve teknik heyette vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Eğer Beşiktaş ve Milan 3. ön eleme turunda rakiplerini elerse olası play-off turu eşleşmesinde Ibrahimovic ve Duarte, siyah-beyazlı temsilcimize karşı forma giyemeyecek.

Konu hakkında kişisel Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Zlatan Ibrahimovic, “Dün yapılan corona testim negatifti ve bugün pozitif. Hastalığa dair hiçbir belirtim yok. Covid bana meydan okuma cesaretine sahipmiş. Kötü bir fikir” ifadelerini kullandı.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020