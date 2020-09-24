Luis Suarez, Atletico Madrid’de

İspanya La Liga’da sezonun flaş transferi gerçekleşti. Barcelona’da 6 yıl forma giyen Luis Suarez, 4 La Liga şampiyonluğu yaşadıktan sonra Atletico Madrid’in yolunu tuttu.

33 yaşındaki forvet, Barcelona’da yaşanan başarısız sezon ve yeni teknik direktör Ronald Koeman’ın gelişinin ardından satış listesine konulmuştu.

Juventus’a transferi, İtalyan pasaportu alamadığı için gerçekleşmeyen Suarez, Atletico Madrid’e 2 yıllık imza attı. Transferin maddi tarafı kulüpler tarafından açıklanmazken, İspanyol basını Atleti’nin bu transfer için Barcelona’ya 6 milyon Euro ve bonuslar şeklinde ödeme yapacağını yazdı.

2014’te Liverpool’dan 82 milyon Euro’ya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 283 maçta 198 gol attı, 109 asist yaptı.

Luis Suarez, Barcelona’da 4 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Kral Kupası zaferi yaşadı.

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