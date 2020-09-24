Kevin-Prince Boateng, Serie B yolunda

Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Kevin-Prince Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza’ya gidiyor.

Fiorentina ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ancak kulübün istemediği Ganalı futbolcu, geçen sezon sonunda Serie C’den Serie B’ye yükselen Monza ile anlaştı.

La Gazzetta dello Sport’a göre; İtalya’nın eski başbakanı ve Milan’ın eski başkanı Silvio Berlusconi’nin sahibi olduğu Monza’nın transferi 24 saat içerisinde açıklayacak.

Habere göre, Monza Kulübü yöneticisi Adriano Galliani, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine başarıya göre opsiyon koymayı da planlıyor.

Beşiktaş’ta geçen sezonun devre arasında katılan Boateng, forma aldığı 11 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaptı.