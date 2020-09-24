Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup ederek bir üst turda Hajduk Split ile eşleşen Galatasaray, bu turu da geçmesi halinde Williem II ile Rangers arasında oynanacak maçın galibi ile oynayacak.

GALATASARAY HAJDUK SPLİT MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'un yöneteceği karşılaşma bu akşam 21.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından izleyici ile buluşacak.

GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI

Yeni sezona ligde 2’de 2’yle oldukça iyi start veren Galatasaray’ın oynadığı futbol taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı. İlk 11’de sahaya çıkan Emre Kılınç, Belhanda, Falcao, Taylan, Feghouli ve Saracchi’nin etkili performansı nedeniyle yedeğe çekilen Linnes, Babel, Diagne; Başakşehir maçında oynadıkları futbolla teknik heyete adeta “Biz de buradayız” mesajı verdi. Bu durumdan dolayı bir hayli hoşnut olan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası üç futbolcuyu tebrik etti. Terim, Avrupa, lig ve kupa maratonunda 14-15 futbolcunun formda olması nedeniyle ayrı bir sevinç yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne

HAJDUK SPLIT: Posavec, Mujakic, Colina, Vuskovic, Todorovic, Nejasmic, Caktas, Juric, Diamantakos, Jairo, Gyurcso