Galatasaray Hajduk Split maç özeti ve golleri! Aslan turladı!

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Galatasaray sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split’i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip önemli pozisyonlar yakaladığı karşılaşmadan Belhanda ve Ryan Babel’in golleriyle 2-0 galip ayrılarak üst tura adını yazdırdı. Bu sonuç ile Galatasaray, Williem II-Rangers maçının kazananıyla karşılaşacak.

GALATASARAY HAJDUK SPLİT MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 36′ Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Ömer Bayram ara pasla Ryan Babel'i topla buluşturmak istedi. Savunma araya girmek isterken Diagne pozisyonu tamamlamak istedi ancak kaleci Posavec zamanında çıkarak sahipsiz kalan topu kontrol etti.

Dakika 42′ Sağ kanattan gelişen atakta Martin Linnes rakibini çalımladı ve son çizgiye indi. Norveçli futbolunun ceza sahası içine çevirdiği topa Feghouli ve Diagne aynı anda hamle yaptı. Diagne'nin vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 52′ Önce Mbaye Diagne ile gole yaklaşan ancak savunmayı geçemeyen Galatasaray, bir dakika sonra Babel'le net bir fırsatı değerlendiremedi. Feghouli'nin yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hollandalı'nın müsait pozisyondaki şutu yandan auta gitti.

Dakika 58′ Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ancak yan hakem Mbaye Diagne'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret edince gol geçersiz sayıldı.

Dakika 76′ Oyuna 71. dakikada giren Belhanda'nın ceza sahası içine çevirdiği topa röveşata ile harika bir vuruş yapan Diagne, kaleci Posavec'i geçemedi.

GOL! Dakika 77'de sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine giren sol bek Emre Taşdemir, Faslı yıldız Belhanda'yı topla buluşturdu. Yıldız futbolcu gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Belhanda golden sonra teknik direktör Fatih Terim'e sarıldı

GOL! Dakika 86′ Savunmada başarılı bir performans sergileyen Marcao, kornerden dönen topta sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içine gönderdiği pasını Ryan Babel ağlarla buluşturdu ve Galatasaray 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

ETEBO İLK KEZ İLK 11´DE

Galatasaray´ın Stoke City´den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça ilk 11´de başladı. Yeni transfer Etebo, sarı kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sonradan oyuna girmiş ve 18 dakika sahada kalmıştı.