Fousseni Diabate Trabzonspor için İstanbul’a geldi!

Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Diabate sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fousseni Diabate, profesyonel kariyerine Fransız ekibi Stade Reims altyapısında başladı. Daha sonra Guingamp B takımına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu burada 2 sene geçirdikten sonra Ajaccio’nunb yolunun tuttu.

2019’DA SİVASSPOR’A KİRALANDI

Ajaccio’da iyi bir performans sergileyerek İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City’nin gözüne girdi. Ocak 2018’de 2 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere’nin yolunu tutan Malili futbolcu, 2019’un devre arasında Sivasspor’a kiralandı. 6 ay Türkiye’de oynayan sağ kanat oyuncusu geçen sezonu yine Fransa’da geçirdi. Amiens’te kiralık olarak sezonu geçiren 1.75 boyundaki sol ayaklı futbolcu Trabzonspor’la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Fousseni Diabate’nin Leicester City’deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

24 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca çıktığı 91 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaptı. Genç futbolcu bu zamana kadar hiç kırmızı kart görmedi.

UĞURCAN’A GELEN 12 MİLYON EURO’LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Bu arada, Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır’a gelen 12 milyon Euro’luk telifi reddetti. Genç kaleci için İstanbul’a gelen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’in yetkililerinin teklifini yeterli bulmayan ve pazarlık dahi yapmayan bordo mavili yönetimin 18-20 milyon Euro seviyelerini alt taban belirlediği ve o seviyelere yakın bir teklif üzerinden pazarlık yapılabileceği öğrenildi. Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan’ı İspanya LaLiga kulübü Sevilla’nın da gündemine aldığı ancak istenilen bonservis bedelini yüksek bulduğu kaydedildi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer taraftan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da devam ediyor. Ekonomik nedenlerden dolayı zorluk yaşan bordo mavililer eldeki olanakları kullanarak en iyi transferi yapma politikasıyla hareket ederken, stoper, orta saha kanat oyuncusu ve bir ofansif orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Gönderilecek oyuncularla yolların ayrılmasından sonra takıma takviye yapacak bordo mavililerde kısa sürede ayrılması beklenen isim ise Guilherme. Brezilyalı oyuncunun ayrılması durumunda açılacak bütçeyle yeni transferlere resmi imza attırılacak.