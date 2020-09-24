Fenerbahçe, Mbwana Samatta’yı KAP’a bildirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin yerini doldurmak için de hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Aston Villa’nın Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında “Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta’nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

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Transfer sezonunun hızlı ekibi Fenerbahçe daha önce Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare’yi kadrosuna katmıştı.