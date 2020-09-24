Fatih Terim: Taylan’a dinlenmek yok! Oynamadıklarına saysın…

TT Stadyumu’nda Hajduk Split’i Belhanda ve Babel’in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden tek temsilcimiz oldu. Play-Off’a adını yazdıran Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ve rotasyon yapılsa bile maça yine ilk 11’de başlayan Taylan Antalyalı için samimi açıklamalarda bulundu. İşte Terim’im ifadeleri…

‘BİRAZ RİSKLİYDİ AMA…’

“İlk yarıdaki sıkıcı futboldan, ikinci yarıda daha iyi futbola geçiş yapmamız bizi sevindirdi. İkinci yarı pozisyonlar da verdik fakat sevindirici bir sonuç aldık. Bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Her oyuncum hazır olursa bu 50-60 maçı daha rahat götüreceğiz. Biraz riskliydi ama hayat risk… Bazı oyuncuları görmem lazımdı.”

‘ROTASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ’

”Yükü eşit dağıtabilirsek ve kaybetmezsek bu beni çok sevindirir. Tabii Türkiye’de 5 değişikliğe alıştık, Avrupa’da 3 olunca korkutuyor insanı. Bazı oyuncuları kazanmak için sahada bırakmayı düşündüm, doğru oldu. İlk yarıda hiç vermedik ama ikinci yarıda birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Bu rotasyonlara devam edeceğiz. Her oyuncunun hazır olması için bu çok önemli.”

‘TAYLAN BİZİM İÇİN AVANTAJ’

”Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde ya da başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın bunu. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Modern futbolda oyuncu değişikliğinden ziyade saha içinde oyuncu değiştirmek çok önemli. Taylan bizim için bir avantaj. Bundan sonra da böyle gidecek inşallah.”

‘ONU ŞUT ATMAYA İKNA ETTİK’

”Belhanda’dan asıl beklediğimiz bu. O yetenekte birinden beklediğimiz bunlar. Onu şut atmaya ikna ettik, 9 numara civarında oynamaya zorladık. O işleri yapacak kapasitesi de olduğu için oyuna renk katıyor.”