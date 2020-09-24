CANLI YAYIN | Rosenborg Aytemiz Alanyaspor | (UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu)

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rosenborg ile deplasmanda karşılaşıyor. Tarihindeki ilk kez Avrupa’da mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Norveç ekibini yenerek play-off turuna katılmayı hedefliyor.
Lerkandal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor.
- CANLI ANLATIM… (Önemli anlarda güncellenecektir! TIKLAYIN)
- GOL! 59′ Rosenborg, Konradsen’in attığı golle öne geçti.
- 46′ İkinci yarı başladı.
- 45′ İlk yarı sona erdi.
- 45′ Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert şutu az farkla auta gitti.
- 28′ Zachariassen, Efecan’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
- 26′ Bareiro'nun pasında topla buluşan Efecan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.
- 19′ Reginiussen’in yaptığı faul sonrası hakem sarı kartını çıkardı.
- 1′ Karşılaşma başladı
- İlk 11'ler:
- Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih, Salih, Efecan, Davidson, Bakasetas, Bareiro
- Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Adegbenro, Islamovic
Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak. Temsilcimiz kazanırsa, Mura-PSV mücadelesinin galibiyle eşleşecek.