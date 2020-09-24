CANLI YAYIN | Galatasaray – Hajduk Split

Süper Lig’de iki maçını da kazanan ve lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki turda Azerbaycan’ın Neftçi Bakü ekibini 3-1’lik skorla saf dışı bırakan sarı kırmızılı ekip, FC Renova’yı 1-0 yenerek eleyen ve bu aşamaya gelen Hırvatistan temsilcisini Türk Telekom Stadı’nda ağırlıyor. Zorlu karşılaşma saat 21:00’da başladı.

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Galatasaray 0-0 Hajduk Split (İlk yarı)

İlk 11’ler:

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Ömer, Babel, Diagne

Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Ömer, Babel, Diagne Hajduk Split: Posavec, Jakolia, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

KAZANAN TARAF PLAY-OFF’TA!

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna kalması halinde Hollanda’nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

ETEBO İLK KEZ İLK 11´DE

Galatasaray´ın Stoke City´den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça ilk 11´de başladı. Yeni transfer Etebo, sarı kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sonradan oyuna girmiş ve 18 dakika sahada kalmıştı.

KAPTAN RYAN DONK

Galatasaray´ın Hajduk Split ile oynadığı maçta kaptanlık görevini yapan isim Ryan Donk oldu. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan´ın maça yedek soyunması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Ryan Donk´a verdi.

SARACCHI KADRODA YOK

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Lig’in 2´nci hafta müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Hajduk Split maçının kadrosunda yer almadı. Saracchi, müsabakayı tribünden takip etti.