CANLI YAYIN | Beşiktaş 1-0 Rio Ave (UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz’in Rio Ave takımıyla karşı karşıya geliyor. Süper Lig’e hızlı bir giriş yaparak ezeli rakibi Trabzonspor’u 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş, daha sonra ise sahasında Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Kartal’da daha önce yeni tip corona virüsü testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

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BEŞİKTAŞ 1-0 RIO AVE (İkinci yarı oynanıyor)

Dakika 43′ Beşiktaş yine Güven Yalçın ile gole çok yaklaştı. Siyah beyazlıların golü bulduğu pozisyonda olduğu gibi sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Güven Yalçın çok iyi vurdu ancak kaleci topu kurtarmayı başardı. Pozisyondaki tek fark bu kez ortayı açan Necip Uysal değil, Jermain Lens’ti.

Dakika 34′ Beşiktaş’ın geliştirdiği atakta Dorukhan Toköz’ün şutu direkten döndü.

GOOOL! Beşiktaş 15’inci dakikada Necip Uysal’ın asistinde Güven Yalçın’ın golüyle Rio Ave karşısında 1-0 öne geçti. Necip’in sağdan güzel ortasına arka direkte iyi yükselen Güven, Beşiktaş’ı Rio Ave karşısında öne geçirdi.

Beşiktaşlı futbolcuların Güven Yalçın’ın golünden sonraki sevinci / Reuters



İlk 11’ler:

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven Rio Ave: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira

Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira

KAZANAN PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off’ta İtalya’nın Milan ve Norveç’in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul’da karşılaşacak.

MONTERO FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş’ta Rio Ave karşısında yeni transfer Francisco Montero, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Murat Şahin, Rio Ave karşısında kadroda büyük değişikliğe giderken bunlardan birisi de yeni transfer Montero oldu. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor deplasmanında lisans işlemleri yetişmediği için kadroya dahil edilemeyen Montero, sonraki hafta Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde başlamış ancak forma şansı bulamamıştı. Murat Şahin, savunmada Welinton’un yanında 21 yaşındaki İspanyol stopere görev verdi.

GÖKHAN TÖRE 642 GÜN SONRA

Beşiktaş’ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Gökhan Töre, 1 yıl 9 ay 2 gün sonra siyah-beyazlı formaya tekrardan kavuştu. Siyah-beyazlı ekipte kadroya dahil edilen Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Son olarak 2018-29 sezonunda oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yer alan tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra kadro dışı bırakılmış ve sezon sonunda da takımdan ayrılmıştı.

SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Beşiktaş’ta Rio Ave maçında 3 eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ağrıları sebebiyle takımla birlikte antrenmanlarda yer almayan Atiba Hutchinson ve idmanlarda yer alan ancak hazır durumda bulunmayan Kevin N’Koudou maç kadrosunda yer almadı. Rio Ave karşısında görev alamayan diğer bir isim ise işlemleri devam eden Josef de Souza oldu.

3 İSİM BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlı ekipte Rio Ave maçına 11’de başlayan 3 isim bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Mücadeleye 11’de başlayan Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın’ın yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Adem Ljajic de ilk kez ilk 11’de görev aldı.

KAPTAN NECİP UYSAL

Beşiktaş’ta zorlu mücadeleye Necip Uysal, kaptan olarak çıktı. Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezon kaptanlığı bırakan Necip Uysal, Atiba ve Vida’nın yokluğunda eski görevini üstlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE PAOK MAÇIYLA VEDA

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilerlemek için bu akşamki karşılaşmaya çıkacak. Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off’ta İtalya’nın Milan ve Norveç’in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul’da karşılaşacak.