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Sözcü

Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz'in Rio Ave ekibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi tek maç üzerinden bugün İstanbul’da, Vodafone Park Stadı’nda oynanacak.

11:00 -
Haberler Avrupa Ligi
Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PAOK'e elenen Beşiktaş yoluna UEFA'da devam edecek. Süper Lig'e 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ardından Antalya ile 1-1 berabere kaldı. İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde eşleştiği Rio Ave’yle karşılaşacağı maçın saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rio Ave maçı Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Mücadele D-Smart 20. kanaldan yayınlanacak.

Beşiktaş Rio Ave maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın yokluğunda takımın başında olan Murat Şahin, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Şahin, yarınki maçta N’Koudou, Atiba ve Josef de Souza’nın yer alamayacağını söyledi.