Beşiktaş Rio Ave maç özeti ve golleri! Kazanan penaltılarla belirlendi!

Avrupa’daki temsilcilerimizden Beşiktaş, bu akşam 3. ön eleme turu mücadelesinde Portekiz ekibi Rio Ave’yi ağırladı. Vodafone Park’taki mücadele kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi ve Rio Ave üst tura çıkmayı başaran taraf oldu. Bu sonuç ile Rio Ave üst turda, Milan ile Bodo Glimt arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOOOL! Beşiktaş 15'inci dakikada Necip Uysal'ın asistinde Güven Yalçın'ın golüyle Rio Ave karşısında 1-0 öne geçti. Necip'in sağdan güzel ortasına arka direkte iyi yükselen Güven, Beşiktaş'ı Rio Ave karşısında öne geçirdi.

Dakika 34′ Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Dorukhan Toköz'ün şutu direkten döndü.

Dakika 43′ Beşiktaş yine Güven Yalçın ile gole çok yaklaştı. Siyah beyazlıların golü bulduğu pozisyonda olduğu gibi sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Güven Yalçın çok iyi vurdu ancak kaleci topu kurtarmayı başardı. Pozisyondaki tek fark bu kez ortayı açan Necip Uysal değil, Jermain Lens'ti.

GOL! Rio Ave 85'inci dakikada Bruno Moreira'nın golüyle beraberliği yakaladı. Mane'nin sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Bruno durumu 1-1 yaptı.

Beşiktaş 90'ıncı dakikada Mensah ile yüzde yüzlük bir pozisyon harcadı. Ceza sahası içindeki net pozisyonda Mensah kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe vurdu. Tecrübeli futbolcu daha müsait pozisyondaki Lens'e çıkarsa öne geçme fırsatı doğacaktı.

90 dakika 1-1 sona eriyor. Temsilcimiz uzatmalarda tur arayacak. Eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek.

İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı: 1-1. İkinci uzatma devresi başladı.

120+2'de Beşiktaş kalecisi Utku müthiş net bir pozisyonda Rio Ave'ye geçit vermedi ve maçı penaltılara taşıdı. Beşiktaş turu penaltılarda arayacak.

MONTERO FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ta Rio Ave karşısında yeni transfer Francisco Montero, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, Rio Ave karşısında kadroda büyük değişikliğe giderken bunlardan birisi de yeni transfer Montero oldu. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor deplasmanında lisans işlemleri yetişmediği için kadroya dahil edilemeyen Montero, sonraki hafta Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde başlamış ancak forma şansı bulamamıştı. Murat Şahin, savunmada Welinton'un yanında 21 yaşındaki İspanyol stopere görev verdi.

GÖKHAN TÖRE 642 GÜN SONRA

Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Gökhan Töre, 1 yıl 9 ay 2 gün sonra siyah-beyazlı formaya tekrardan kavuştu. Siyah-beyazlı ekipte kadroya dahil edilen Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Son olarak 2018-29 sezonunda oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yer alan tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra kadro dışı bırakılmış ve sezon sonunda da takımdan ayrılmıştı.