Bayern Münih Sevilla UEFA Süper Kupa finali hangi kanalda ve saat kaçta şifresiz canlı izlenebilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla bu akşam Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Hansi Flick yönetimindeki Alman devi Bayern Münih ligin ilk haftasında Schalke 04’ü 8-0’lık skor ile geçerek gücünü göstermişti. Sevilla ise son dönemde Manchester United, İnter, Roma gibi güçlü rakipleri karşısında galip gelerek dikkat çekmişti. Bu akşamki Bayern Münih ile Sevilla arasındaki Süper Kupa finali şifresiz canlı izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa final maçında Bayern Münih ile Sevilla Budapeşte’de karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’da başlayacak dev final beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 kanallarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

BAYERN MÜNİH: Neuer; Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski

SEVİLLA: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitić, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos

SÜPER KUPA’YA İSPANYOL DAMGASI

İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa’nın 9’unda şampiyonluğa ulaştı. Barcelona ile 2009’da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018’de Atletico Madrid, 2011 ve 2015’te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017’de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya’nın Bayern Münih ekibi, 2013’te İngiltere temsilcisi Chelsea’yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa’yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu. İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.