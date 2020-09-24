Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa Ligi’nde tur için sahada

Türk futbolu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kritik maçlara çıkıyor. Süper Lig şampiyonunun ülke sıralaması üzerinden 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını kaybettiği ortamda bugünkü fikstür daha da önem kazandı. Üç temsilcimiz, Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray, ‘kazan ya da elen' statüsüyle sahada olacak. Kazanan takımlar yoluna ‘play-off' turundan devam edecek, yenilenler Avrupa defterini kapatacak.
Perde 20.00'de açılacak. Tarihinin ilk Avrupa kupası macerasında Alanya, Norveç'ten Rosenborg'a konuk olacak. Ligde 2'de 2 yapıp gol yemeyen Akdeniz ekibi, futbolculuğunda bu seviyedeki maçları çok oynayan Çağdaş Atan idaresinde galibiyet arayacak. Temsilcimiz kazanırsa, Mura-PSV mücadelesinin galibiyle eşleşecek.
Rosenborg: Hansen, Reitan, Hovland, Valsvik, Hedenstad, Zachariassen, Skjelbred, Kondradsen, Holse, İslamovic, Adegbenro
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Efecan, Salih, Fatih, Bakasetas, Davidson, Bareiro,
STAT: LERKENDAL
HAKEM: Kristo Tohver (Estonya)
Saat 20.00'deki diğer maç Beşiktaş'ın. PAOK yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa Ligi'ne gerileyen siyah-beyazlılar, Portekiz'den Rio Ave'yi ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın corona izolasyonu devam ettiğinden takımın başında yine Murat Şahin yer alacak. Beşiktaş galip gelirse Milan-Bodo turunu geçen takımla rakip olacak.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Hasic, Mensah, Boyd, Larin
Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, F. Augusto, Tarantini, C. Mane, Geraldes, Piazon, Moreira
STAT: VODAFONE PARK
HAKEM: Daniel Siebert (Almanya)
Avrupa Ligi macerasına Bakü'de başlayan, Neftçi'yi 3-1 yenerek tur atlayan Galatasaray, 21.00'de TT Stadı'nda bu kez Hırvatistan'dan Hajduk Split'i ağırlayacak. Süper Lig'in formda ekibi ve lideri Cimbom, Hajduk'u eleyip Willem II-Rangers eşleşmesinin galibini beklemenin peşinde.
Galatasaray: Fatih, Omer, Luyindama, Marcao, Linnes, Ömer, Etobo, Babel, Belhanda, Feghouli, Diagne
Hajduk Split: Posavec, Todorovic, Vuskovic, Mujakic, Colina, Nejasmic, Caktas, Juric, Jairo, Diamantakos, Gyurcso
STAT: TÜRK TELEKOM
HAKEM: Craig Pawson (İngiltere)