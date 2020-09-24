Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa Ligi’nde tur için sahada

Türk futbolu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kritik maçlara çıkıyor. Süper Lig şampiyonunun ülke sıralaması üzerinden 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını kaybettiği ortamda bugünkü fikstür daha da önem kazandı. Üç temsilcimiz, Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray, ‘kazan ya da elen' statüsüyle sahada olacak. Kazanan takımlar yoluna ‘play-off' turundan devam edecek, yenilenler Avrupa defterini kapatacak.

ALANYA’NIN TARİHİ SINAVI

Perde 20.00'de açılacak. Tarihinin ilk Avrupa kupası macerasında Alanya, Norveç'ten Rosenborg'a konuk olacak. Ligde 2'de 2 yapıp gol yemeyen Akdeniz ekibi, futbolculuğunda bu seviyedeki maçları çok oynayan Çağdaş Atan idaresinde galibiyet arayacak. Temsilcimiz kazanırsa, Mura-PSV mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

Rosenborg: Hansen, Reitan, Hovland, Valsvik, Hedenstad, Zachariassen, Skjelbred, Kondradsen, Holse, İslamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Efecan, Salih, Fatih, Bakasetas, Davidson, Bareiro,

STAT: LERKENDAL

HAKEM: Kristo Tohver (Estonya)

KARTAL TESELLİ PEŞİNDE

Saat 20.00'deki diğer maç Beşiktaş'ın. PAOK yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa Ligi'ne gerileyen siyah-beyazlılar, Portekiz'den Rio Ave'yi ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın corona izolasyonu devam ettiğinden takımın başında yine Murat Şahin yer alacak. Beşiktaş galip gelirse Milan-Bodo turunu geçen takımla rakip olacak.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Hasic, Mensah, Boyd, Larin

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, F. Augusto, Tarantini, C. Mane, Geraldes, Piazon, Moreira

STAT: VODAFONE PARK

HAKEM: Daniel Siebert (Almanya)

ASLAN’IN RAKİBİ HAJDUK

Avrupa Ligi macerasına Bakü'de başlayan, Neftçi'yi 3-1 yenerek tur atlayan Galatasaray, 21.00'de TT Stadı'nda bu kez Hırvatistan'dan Hajduk Split'i ağırlayacak. Süper Lig'in formda ekibi ve lideri Cimbom, Hajduk'u eleyip Willem II-Rangers eşleşmesinin galibini beklemenin peşinde.

Galatasaray: Fatih, Omer, Luyindama, Marcao, Linnes, Ömer, Etobo, Babel, Belhanda, Feghouli, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Todorovic, Vuskovic, Mujakic, Colina, Nejasmic, Caktas, Juric, Jairo, Diamantakos, Gyurcso

STAT: TÜRK TELEKOM

HAKEM: Craig Pawson (İngiltere)