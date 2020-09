Umutları söndüren MAVİ OK! Denver, Lakers’ı Jamal Murray ile fena yıktı…

ÜMİT GENÇ | NBA play-off’larının en unutulmaz performanslarından birini izleten Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray 28 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers’ın umutlarını söndürdü…

Denver Nuggets, serinin 3. maçında karşılaştığı Lakers’ı 106-114 mağlup etmeyi başardı. Son periyoda 18 sayı geride giren Lakers, farkı 3’e kadar indirdi, skoru eşitleyebilecek hücumları da yakaladı ama Jamal Murray maçın sonuna damga vurdu ve takımına galibiyeti getirdi.

Lakers’ta Lebron James’in 30 sayısına rağmen kaybedilen maçta üçlükleri ile durdurulamayan Murray 28 sayı 12 asistlik performansıyla geceye damga vurdu.

Seride ilk iki maçı kaybeden Nuggets son çeyrekte neredeyse 20 sayılık üstünlüğü kaybedecek düşüşe geçmesine rağmen maçı bırakmadı ve Lakers’ın 3-0’ı yakalamasına izin vermedi. Bu sezon 2 kez 3-1’den gelerek konferans finaline çıkan Denver Nuggets’ta Jerami Grant da 26 sayı ile Murray’e eşlik eden isim oldu.

NBA’de şimdiye kadar hiçbir takım seride 3-0 geri düştükten sonra kazanamadı bu yüzden Nuggets son saniye üçlüğüyle kaybettiği 2’inci maçın ardından bu mücadeleyi mutlaka kazanması gerekiyordu.

Performansı uzun süredir tartışılan hatta takımdan gönderilmesi istenen Murray kendini ispat ettiği bir geceyi müthiş üçlük isabetiyle geride bıraktı. Jamal Murray bu sene play-offlarda ‘clutch’ son 5 dk da fark 5 sayı veya daha az ise) anlarda %72.7 (8/11) üçlük isabeti ile oynuyor.

Lakers’ın geri dönüş umutlarını sonlandırın 23 yaşındaki Kanadalı attığı üçlüklerden sonra yaptığı ok atma hareketi nedeniyle ‘blue arrow (mavi ok)’ lakabıyla anılıyor. Son çeyreğin bitimine 55 saniye kala son üçlüğünü bırakan Murray kendisi için yapılan çarpıcı paylaşımlarla da sosyal medyaya da damga vurdu.

Son 10 yılda ilk kez konferans finaline çıkan ve ilk 2 maçını kazanan Los Angeles Lakers’a LeBron James’in 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntluk performansı yetmedi. Lakers’a 2. maçın son anında galibiyeti taşıyan 3’lüğü atan Anthony Davis ise 27 sayılık bir istatistiğe imza attı. Seride 4. maç perşembe günü sabaha karşı oynanacak.

BLUE ARROW IN THE COFFIN pic.twitter.com/6thlkEwFVg

Jamal Murray is on a whole new level right now. Unstoppable pic.twitter.com/Ek1klaTcpV

— Hilltop Hoops (@HilltopNBA) September 23, 2020