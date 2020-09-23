TRT, Ersin Düzen’in aldığı maaşı açıkladı!

NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programda Rıdvan Dilmen’in yaptığı açıklamalar sonrasında yaşanan tartışmaları yorumlayan Fatih Altaylı, TRT’de yayınlanan Stadyum programının moderatörü Ersin Düzen’in aldığı maaş hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddiaları dile getirmişti. Bunun üzerine Ersin Düzen, canlı yayında 400 bin TL’si TRT’den, 100 bin TL’si ise TFF’den olmak üzere toplamda 500 bin TL aylık maaş aldığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

Düzen, “Ben o iddia edilen paranın 10’da 1’ini bile almıyorum” diye konuşmuştu. Konuya ilişkin TRT’den bir açıklama geldi. TRT, Ersin Düzen’e aylık olarak 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödendiğini ifade etti.

İşte TRT’nin açıklaması:

“Ersin Düzen’in maaşıyla ilgili açıklamamız

Kurumumuzda hizmet alımı yöntemiyle çalışan Spor Spikeri Ersin Düzen’in maaşına ilişkin gerçekle ilgisi olmayan rakamların ortaya atılması ve bu iddiaların yayılması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Haftada 4 gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen spor programı olan “Stadyum”un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir.

Ersin Düzen’e belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır.

Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir.

İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”