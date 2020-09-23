Şota Arveladze’nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Trabzonspor’un unutulmaz golcülerinden olan ve teknik direktörlük kariyerini Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor’da sürdüren Gürcü futbol insanı Şota Arveladze, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Şota Arveladze, izolasyon sürecine başladığını ve ikinci testinin sonuçlarını beklediğini açıkladı.

Trabzonspor’un unutulmaz golcülerinden olan ve Özbekistan ekibi Pakhtakor’da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Şota Arveladze, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şota, izolasyon sürecine başladığını ve ikinci testinin sonuçlarını beklediğini ifade etti. https://t.co/vAeHQEztPh — SKOR (@SozcuSkor) September 23, 2020

Türkiye’de sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’da görev yapan 47 yaşındaki teknik direktör, destek mesajları için teşekkür ederken corona süreciyle ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşacağını ifade etti.

Futbolculuk döneminde bordo-mavililerin efsanevi golcülerinden birine dönüşen Şota, Trabzonspor formasıyla 123 maçta 79 gol atmış, 24 de asiste imza atmıştı.