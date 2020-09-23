Premier Lig’i karıştıran adam Slaven Bilic! Soruşturma açıldı…

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Everton’a 5-2 kaybeden West Bromwich’te teknik direktör Slaven Bilic’in başı gördüğü kırmızı kart nedeniyle derde girdi.

Goodison Park'taki maçta konuk ekip West Bromwich 10. dakikada Diangana'nın golüyle öne geçmiş ardından 31’de Lewin ve 45’te James Rodriguez’in golleriyle devreyi 2-1 geride kapatmıştı.

KIRMIZI KART KARARI ÇILGINA ÇEVİRDİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Kieran Gibbs’in kırmızı kart görmesiyle adeta çılgına dönen Slaven Bilic sahaya inerek hakem Mike Dean’in üzerine yürümüş ve tepki göstermişti.

Yaşanan bu tartışma sonrası Mike Dean, kırmızı kart çıkardığı Bilic’i tribüne göndermişti. Kieran Gibbs’in James Rodriguez’e yaptığı hareketin kırmızı kartı gerektirmediğini düşünen Bilic’in soyunma odasına doğru yönelen hakeme tehditler savurduğu iddia edilmişti.

DİSİPLİN TALİMATINA AYKIRI HAREKET…

Hafta sonu yaşanan bu görüntüleri ve hakem raporlarını inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu Bilic hakkında soruşturma açılması kararı aldı. Disiplin talimatına aykırı hareket etmekle suçlanan Bilic uygunsuz davranış ve hakaretleri nedeniyle soruşturmaya alınacak.

Federasyon, yaptığı yazılı açıklamayla West Bromwich Teknik Direktörü Slaven Bilic'in perşembe gününe kadar savunmasını yapması gerektiğini duyurdu.

‘BİZİ DOĞRAMAK İSTİYORSAN DOĞRA!’

Bilic daha önce Premier Lig’de Derby ile oynadıkları maçta tribüne gönderildikten sonra 2 bin sterlin, 2017'de yine itirazları ve agresif hareketlerinden dolayı 8 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Everton’a 5-2 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki Hırvat teknik adam şu ifadeleri kullanmıştı; “Hakeme küfür etmedim, hakaret etmedim, bağırmadım. Sadece ‘İlk golde neden faul vermediniz?’ diye sordum. Sırtını döndü ve kırmızı kart gösterdi. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. ‘Bizi doğramak istiyorsan, doğra o zaman’ dediğim için bana da kırmızı kart gösterdi”

2013’TE TÜRKİYE’DE 3 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI

Bilic Beşiktaş’ta görev aldığı 2013 yılında oynanan Galatasaray maçının ardından 3 maç men cezası almıştı. Müsabaka hakemine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç tribüne yollanan Hırvat teknik adama 13 bin TL para cezası verilmişti. Bilic o dönem yaptığı açıklamada kariyerinde ilk defa böyle bir ceza ile karşı karşıya kaldığını söylemişti.