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Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı son isim Nazım Sangare oldu. Futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklanırken, futbolseverler Sangare'nin kaç yaşında ve hangi mevkide oynadığı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. İşte Nazım Sangare'nin kariyeri...

19:57 -
Haberler Fenerbahçe
Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig’in 42 hafta sürecek maratonunda takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Nazım Sangare’yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte 26 yaşındaki futbolcunun hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler…

NAZIM SANGARE KİMDİR?

Nazım Sangare 30 Mayıs 1994 Almanya Köln doğumlu sağ bek mevkiinde görev alan futbolcudur. Sangare, Almanya’da Gineli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

24 Mayıs 2019’da Türk milli takımına çağrıldı. İlk maçına 30 Mayıs 2019’da Yunanistan’a karşı oynanan hazırlık maçında çıktı.

Antalyaspor’da 75 maça çıkan Sangare 3 gol atma başarısı gösterdi. Nazım Sangare’nin son adresi ise Fenerbahçe oldu.

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Son güncelleme: 19:58 23.09.2020