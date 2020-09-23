Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Tam adı Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992 Darüsselam doğumlu Tanzanyalı futbolcudur. İngiliz kulübü Aston Villa ve Tanzanya milli takımının santrafor bölgesinde oynamaktadır.

27 yaşındaki ve 1,83 boya sahip Samatta, 2016 kış transfer döneminde 800 bin avro karşılığında Genk’e transfer olmuştu.

3 sezon Belçika ekibinde forma giyen deneyimli oyuncu, bu süreçte 191 maçta 76 gol atıp 20 de asist yaptı.

2019-2020 sezonunda Belçika’nın Genk takımından İngiliz ekibi Aston Villa’ya yaklaşık 10 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.