Galatasaray’da rekabet başarı getirdi

SEZONA oynadığı 3 maçı kazanarak giren Galatasaray, futboluyla da dikkat çekiyor. Geçen sezonki hayal kırıklığının ardından, çok transfer yapılmamasına rağmen adeta sihirli bir değnek dokunmuş gibi bir görüntü çizen Cimbom'daki değişimi masaya yatırdık.

1- BİRÇOK bölgede forma rekabeti oluştu. Eleştirilen oyuncular, artık formanın garanti olmadığını görüp performansını artırdı.

2- BELHANDA, Diagne, Babel gibi en çok eleştirilen isimler disipline oldu; gol ve asist katkısı yaptı.

3- ORTA sahadaki eksikliğe Taylan ilaç oldu.

4- YENİLER Emre ile Omar, takıma çabuk uyum sağladı.

5- ARDA, futbol olarak henüz istenilen seviyeye gelemese de liderliğini hissettirmeye başladı.

6- MARCAO futbolunu geliştirdi.

7- FALCAO skor katkısı ve istekli görüntüsüyle öne çıktı.

8- MUSLERA'NIN sakatlığı nedeniyle kaleye yapılan Fatih Öztürk takviyesi olumlu sonuç verdi.

BELHANDA’NIN YÜKSELİŞİ

GALATASARAY'A katkısı sürekli tartışılan, taraftarın gözüne bir türlü giremeyen, yönetimin de yüksek maaşından dolayı istemediği Younes Belhanda'nın sezon başındaki formu dikkat çekiyor. Satılması gündemde olan 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu, ligdeki ilk 2 maçta takımın en iyilerindendi. 180 dakika sahada kalan Belhanda, %90.4'lük pas isabetiyle zirveye çıkarken 1 de gol attı. Deneyimli yıldız, Terim'in de yüzünü güldürüyor.