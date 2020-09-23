Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri

Süper Lig’de üçüncü hafta heyecanı yaklaşırken haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, pazar akşamı Fenerbahçe’yi konuk edecek. TFF, resmi internet sitesi üzerinden haftanın hakemlerini açıklarken dev derbinin hakemi Ali Palabıyık oldu.
Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan. TFF, VAR ve AVAR koltuğunda oturacak isimleri ise henüz açıklamadı.
İşte haftanın hakemleri:
Fatih Karagümrük – Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
Hes Kablo Kayserispor – BB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Atakaş Hatayspor – Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
Göztepe – Gaziantep FK: Yasin Kol
Trabzonspor – Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Demir Grup Sivasspor – MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
Galatasaray – Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Fraport TAV Antalyaspor – Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
İşte Ali Palabıyık’ın yönettiği ve Dört Büyükler’in birbirleriyle oynadığı maçlarda alınan skorlar:
2-0 Beşiktaş-F.Bahçe
1-3 G.Saray-Trabzon
0-0 G.Saray-Beşiktaş
2-2 Beşiktaş-Trabzon
2-1 Trabzon-F.Bahçe
1-1 Trabzon-G.Saray
4-1 Trabzon-Beşiktaş
1-1 F.Bahçe-Trabzon
1-1 F.Bahçe-G.Saray
2-2 Beşiktaş-G.Saray
2-1 F.Bahçe-Beşiktaş
2-2 Beşiktaş-G.Saray