Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi mücadelesi 27 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak. Sarı-lacivertliler Hatayspor’a maçındaki puan kaybını derbi maçı kazanarak telafi etmenin planlarını yapıyor. Derbi maçta yeni transferlerinde sahada olması bekleniyor. Geride kalan 2 maçını da kazanan Galatasaray ise her ne kadar seyircisiz bir derbi olsa da iç saha avantajıyla Fenerbahçe maçından 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena’da karşı karşıya gelecek. 27 Eyül Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak derbi maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak

FENERBAHÇE’DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, Galatasaray maçının hazırlıklarını 24 Eylül Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

FATİH TERİM’DEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray’da Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray – Fenerbahçe maçı konusunda şimdiden konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Terim, “Benim için yarınki maç çok daha önemli. Bugünden o maç ile ilgili bir şey söylemek çok daha tarzım değil. Zaman zaman kırmadan, kırmamaya özen göstererek bir şeyler söylüyorum. Sadece duyduğum ‘beyaz sayfa açalım’ şeklinde bir beyan var. Ben sosyal medyaya göre hareket edemem. Biz aynı çatı altında olabiliriz; ama aynı fikirde değilim. Aynı fikirde olmak zorunda da değilim açıkçası. Maçtan sonra bakalım neler olacak. Buradan önümüzdeki maçı görmeden, diğer tarafa bakmayı doğru bulmuyorum. Yeri var zamanı var. Ne sorulacaksa dinleriz, cevaplarız. Ben sadece duyduğumu cevaplıyorum.” ifadelerini kullandı.