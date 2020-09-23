Galatasaray bir adım önde

HİÇ önemli değil, benim için. “Penaltı golleri ama” diyenlere kulağımı tıkıyorum şimdiden. 2 haftada 3 gol, 1 asist. Sahada ne görüyorum biliyor musunuz; mutlu bir Falcao. Başakşehir deplasmanları hep zordu, Galatasaray için. Dört sezondur kazanamıyorlardı. Bu talihsiz görüntüyü de sildi Cimbom. Bence tek önemli eksik, arkadaşlarını rahatlatan, oyuna yön veren, topu aradan iyi bırakan, sanatçı bir orta saha. Galatasaray, bütün takımlardan daha iyi başladı lige.

BEŞİKTAŞ 1 İLERİ 2 GERİ

BEŞİKTAŞ'IN bu kadrosu 1 ileri gider, 2 geri! O zaman şampiyon olamazsınız. Hatta şampiyonluk mücadelesine bile uzak kalırsınız. 90 dakika boyunca, Antalya kalesine sadece 3 isabetli şut atan bir takım kazanamaz. O şut girişimleri tek bir oyuncudan, Larin'den gelirse, durum daha vahim demektir. Mali problemler büyükse yapılacak bir açıklama yeter: “Sevgili taraftarlarımız, şu anda transfer yapamayız. Durumumuz iyi değil.” Beşiktaş taraftarı duyarlıdır. Zor günlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilir.

AH FENERBAHÇE AH

VAY, vay, vay… Müthiş transferler. Ama santrfor yok. Pozisyona bile giremeyen bir takım. Hatayspor maçında rakip sadece savunuyor. Fenerbahçe pozisyona bile giremiyor. Enteresan değil mi? Bu takım yine başaramıyor! Nazım Sangare'ye parantez açayım. Onu hep takip ettim. Savunma ve oyun bilgisi, gerektiğinde iyi kullandığı sürati ile hep kendini geliştirdi. Milli Takım'a yükseldi ve şimdi Fenerbahçe'de. Geçen sezonun en çok top kapan oyuncusu olan Sangare formayı kaparsa bir daha zor çıkarır. Çünkü yapısı hep daha yukarıyı hedefliyor.