Fatih Terim’den transfer itirafları ve Abdurrahim Albayrak’a yanıt: ‘Aynı fikirde değilim’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün mevcut ekonomik şartları nedeniyle büyük rakamlara transfer yapmalarının zor olduğunu açıkladı. Oyuncu satamadıkları için alma işlemini de yapamadıklarını söyleyen Terim, “Maalesef satma işleminde başarılı olamayınca, futbol sadece almak değil. Geçen senelerde de söyledim suçlamak için söylemedim. Alınma, darılma oldu. Orada pek başarılı olamadık. Dolayısıyla almak da zorlaştı onunla doğru orantılı olarak” dedi.

“Ne kadar gelirimiz olursa olsun bu giderlerle veya bu borçlarla istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapmanız çok zor” diyen Fatih Terim, altyapıdan iyi oyuncu çıkması için öncelikle altyapıda çalışan antrenörlerin maaşlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık’ın görevlendirilmesi hakkındaki açıklamalarına yanıt veren Terim, “Bizden bazı arkadaşlarımızın beyaz sayfa beyanları var. Tabi ben sosyal medyaya göre hareket edemem. Ama açıkçası biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben aynı fikirde değilim. Aynı fikirde olmak zorunda da değilim. Bu kadarla bırakalım. Maçtan sonra bakalım neler olacak” dedi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, “Hakem atamasıyla ilgili bir polemiğe girmek istemiyorum. Artık beyaz sayfa açmanın zamanı geldi” ifadelerini kullanmıştı.

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Yarın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in açıklamalarından satır başları:

“Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Olmadığı zaman da almak çok zor. Zamanında almak bana göre daha zor. Herkes niye orta saha yok, niye o yok, niye bu yok. Zamanında halledemiyoruz, hallemededik. Neyse kadromuz, ne durumdaysa onunla en iyi şeyleri isteriz, yapmaya çalışırız.”

“BU İŞ ÇOK KOLAY DÜZELMEZ”

“Şunu herkes bilmelidir ki büyük transferler, yüksek rakamlar hiç kolay değil. Ben bunu Galatasaray için söylüyorum. Türkiye’deki birçok kulüp bu durumda. Yönetimlerin de işi zor. Alırsanız niye ordasınız, almazsanız niye burdasınız gibi şeylere maruz kalıyorsunuz. Ama bunların hiçbiri sebep değil. Biz Ekim’e kadar alacağımız ne varsa alırız, ama ben bu işin açıkçası çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum.”

“BU BORÇLARLA ÇOK ZOR”

“Ne kadar gelirimiz olursa olsun bu giderlerle veya bu borçlarla istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapmanız çok zor. Avrupa ile makas çok açıldı derken üstüne basarak söylüyorum. Burada da kimseyi suçlamıyorum. Hele hele kamuoyunda bazı şeyleri hiç konuşmam. Ama bana dokunuşlarla ilgili sorduğunuz için söylüyorum.”

“ARTIK BAŞKA ŞEYLERİ KONUŞMALIYIZ”

“Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Herkesin bilme hakkı var. Sanki var da almıyoruz gibi veya niye ayarlamadınız gibi bir sürü şey var. Artık başka şeyleri konuşmalıyız. Borcun, borçların faizinin ya da ödenmesinin rasyonel olmadığı bir ortamdayız. İnşallah Divan’da ya da bir röportajda anlatacağım.”

“MAALESEF SATMA İŞLEMİNDE BAŞARILI OLAMAYINCA…”

“Üç-dört defa toplandık. Ben listemi tahtaya yazdım zaten ondan sonra herkes bildi o listeyi. Ve yapmak istediklerimi anlattım. İşin ekonomik boyutuyla beraber bir sunum yaptım. Yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamanın geçmişe oranla daha da düşmesi gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Ben de hiç itiraz etmedim. Geçmişten de çalışmalarımız vardı. Maalesef satma işleminde başarılı olamayınca, futbol sadece almak değil. Geçen senelerde de söyledim suçlamak için söylemedim. Alınma, darılma oldu. Orada pek başarılı olamadık. Dolayısıyla almak da zorlaştı onunla doğru orantılı olarak. Aşağı yukarı 1 sene önceden Omar’la ilgili tasarrufumuz vardı arkadaşlarımız güzel halletiler. O da sözünde duran oyuncuymuş geldi attı imzasını. Abdurrahim Bey de doğru söylemiş. Alınacak da olabilir, satılacak da. Mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım dedik. O da biraz zor ama mümkünse dedik.”

“YÜKSEK RAKAMLARLA ALACAK DURUMDA DEĞİLİZ”

“Futbol dinamik bir oyun. Bugün istediğinizi yarın istemeyebilirsiniz, bugün çok iyi olan birini yarın satabilirsiniz. Bir başkası aynı şeyi yaparken siz bundan faydalanabilirsiniz. Ama şu bir gerçek ki, Galatasaray artık bundan sonra öyle yüksek rakamlarla alacak durumda değil. Tam tersi alıp yetiştirip büyük rakamlarla satabilirse ve bu arada da bütün ideallerine ulaşmak için onlarla bunu yaşayabilirse büyük bir iş yapmış olur.”

“HERKES ALTYAPI DİYOR AMA…”

“Herkes söylemde altyapıyı söylüyor ama eylemde hiç öyle bir yaklaşım yok. Bugün 11 milyon Euro’ya sattığımız Ozan’ı (Kabak) orada yetiştiren hocaların aylık maaşlarının çok düşük olduğunu da söylemeliyiz. Eyvallah öz kaynak da onu dört dörtlük yapabilirsek öz kaynak.”

“AYNI ÇATI ALTINDA OLABİLİRİZ AMA…”

Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın bugün yaptığı, “Beyaz sayfa açmanın zamanı geldi” açıklamasıyla ilgili olarak Fatih Terim, “Bugünden o maçla (Fenerbahçe) ilgili bir şey söylemek çok da tarzım değil. Başarıdan sonra bazen zaman zaman kırmadan, kırmamaya özen göstererek bir şeyler söylüyorum, maç öncesi pek bir şey diyemem. Beyaz sayfa beyanı var. Ben sosyal medyaya göre hareket edemem. Açıkçası biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değiliz, ben aynı fikirde değilim. Aynı fikirde olmak zorunda da değilim. Maçtan sonra bakalım neler olacak? Dediğim gibi daha önümüzdeki maçı görmeden diğer tarafa bakmayı hiç doğru bulmuyorum. Yeri var, zamanı var. Ne söylenecekse, ne sorulacaksa hepsini dinleriz, cevaplarız. Sadece duyduğuma cevap veriyorum” dedi.

“AKBABA TOPLA İDMANA BAŞLAYACAK, MUSLERA’YI…”

Sezon başında sakatlık geçiren Emre Akbaba’nın topla çalışmalara bu hafta başlayacağını açıklayan Fatih Terim, “En kısa zamanda bize katılacak inşallah. Aynı yerden bir daha olunca, kolay değil. Emre iyi çalışıyor, bu hafta sonu en azından topla başlayacak. Saracchi’nin çok ağır değil ama kasığında birleşme yerinde bir zedelenme var, gençtir, çabuk atlatacaktır. Fenerbahçe maçında oynatabilir miyiz bilmiyorum. Onun oynamak istediğini biliyorum. Doktorumuz sevgili Yener hocamız müsaade eder mi bilmiyorum ama oynasa da çok uzun oynamayacak. Aldık sattık işlemi gerçek manada gerçekleşirse, yabancı sınırlamamızın rakamları aşağı doğru inerse, Muslera’yı listeye yazmak istiyorum oynamasa da. Erken yetişirse diye. Ancak olmazsa, planladığımız gibi ocak ayında yazacağız. Annesi hasta, Uruguay’a gitti, şifa diliyorum. Hedef ocak ama iyi çalışıyor iyi çalıştırılıyor. Sayımız müsait olursa onu da yazmak istiyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

“DIAGNE – FALCAO İKİLİSİ BİRLİKTE OYNAYABİLİR”

Srı kırmızılı ekipte sezona iyi bir başlangıç yapan santrfor ikilisi Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’nin daha iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Terim, “Çift santrfor oynamayı düşünüyor musunuz” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“İkisinin de gol atmalarından memnunum, değişimlerinden de memnunum. Daha tempoları iyileşti, daha takıma ayak uydurdular. Kendilerini yalnız bırakmayan orta saha ve kenar oyuncuları var. Memnunum ikisinden de. Diagne 10-11 aydır oynamıyor. Bunun dönüşü kolay olmayacak. O yüzden biraz geç de olsa daha da forma gireceğini düşünüyorum. Keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler de beraber oynasalar. İkisi de golcü, neden oynamasınlar. Bir tanesi gol kralı olmuş, diğeri gol sayısını artırmak istiyor, geçen sene sakatlıklarla boğuştu. 1996’da buraya geldiğimden beri kazanan futbol modelini yerleştirmek isteyen bir insanım. İkisi de her konuda iyi olursa, tabii ki ikili oynarız. Oyun sizi bazen bazı şeylere çağırır. İlla A planında kalacağız diye bir şey yok. Ben burada bir maçta denedim. Taktik idmanlarda da çalışıyoruz. Bunu ben de özlüyorum, biz ona göre tedbirimizi alır, çalışmalarımızı yaparız. Ama iyi gidiyorlar şimdilik. İnşallah hep de öyle giderler. Bizim için önemliler.”