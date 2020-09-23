Bu transferin eşi benzeri yok

KUZEYIN Kralı, Leipzig'in yolunu tuttu. Alexander Sörloth'un transferi en az Trabzonspor'da ortaya koyduğu futbolu kadar eşsiz. Bordo-mavili taraftarlar bu gidişe çok üzülse de eldeki şartlara göre gerçekleşen satış bırakın Türk futbolunu, dünya tarihine geçecek cinsten. Peki neden?

TRABZONSPOR, 1 gol 1 asistle yokları oynayan Sörloth'u, Crystal Palace'tan 2 yıl için 750 bin Euro karşılığında kiralamıştı. Bir yıl için 375 bin Euro ödendi. Anlaşmaya göre ikinci yılın sonunda 6 milyon Euro ödenerek bonservisi alınabilecekti.

Ancaaaak KAP'ta açıklanmayan özel bir çıkış maddesi de sözleşmeye konmuştu. Bordo-mavililer bonservisi alsa bile 9 milyon Euro'yu getiren Sörloth'u alıp gidecekti. Yani bu satış gerçekleşmese totalde 6 milyon 750 bin Euro ödenecek olan Sörloth'tan 2 milyon 250 bin Euro kazanılacaktı dememi bekliyorsunuz ama öyle de değil. Çünkü o 9 milyon Euro'nun içinde Crystal Palace'a ödenecek yüzde 20'lik bir pay daha vardı. O da hesaba katıldığında 500 bin Euro'yu geçmeyecek bir kâr ortaya çıkıyordu.

BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor-Leipzig-Crystal Palace üçgeninde izlediği akılcı ve inatçı politikayla transferin 22 milyon Euro'ya bitmesini sağladı. 11 milyon Euro İngilizlere, 11 milyon Euro da Trabzon'a pay edildi. Daha bitmedi;…

Sörloth eğer Leipzig'den başka bir takıma transfer olursa, aradaki farkın yüzde 20'si de yine iki kulüp arasında kardeş payı olacak. Gitmek isteyen Sörloth'u bu yıl da takımda tutup gerçekte 500 bin Euro kazanmak mı, bu şartlarda satıp 11 milyonu garanti 14-15 milyonları bulacak bir anlaşma mı?

İÇİNDE bulunduğumuz ekonomik şartlarda, bu transfer başarısına sadece şapka çıkartılır.