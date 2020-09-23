Beşiktaş’ta her kapı Aboubakar’a çıkıyor! 3 yıl sonra dönüş…

Siyah beyazlılarda transfer rotası yine değişti. Sağ bekte Necip Uysal'ın gösterdiği başarı ve yabancı kontenjanındaki doluluk, Beşiktaş yönetimini taktik değiştirmeye itti. Sağ bek transferini ikinci plana atan yönetim, santrfor arayışına hız verdi.

Burada öne çıkan aday ise tanıdık bir isim: Vincent Aboubakar… Porto ile olan 1 yıllık kontratını feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, eldeki opsiyonlar arasında kulübün bütçesine en çok uyan isim olarak görünüyor.

ÇEBİ GÖRÜŞECEK

SAKATLIK riski ise Aboubakar'ın eksi hanesinde. Beşiktaş, ilk etapta gelen doktor raporları nedeniyle bu oyuncuyu bir kez de İstanbul'da kontrole sokmak istiyor. Aboubakar'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve çok detaylı bir taramadan geçirilmesi planlanıyor. Yönetimin en önemli şartı ise sözleşmeye, ağır bir sakatlık halinde tek taraflı fesih maddesi koyulması. Başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da Aboubakar ve menajeriyle bu konuyu görüşecek.

ACİLEN BÜTÇE ARANIYOR

TAKIM Harcama Limiti'nde çok az yer bulunan Beşiktaş, takımda düşünülmeyen Douglas ve Mirin'den kurtulmak için henüz formül bulamadı. Vida ve Ljajic de yüksek maaşlarıyla gönderilmesi gündemde olan diğer iki isim. Portekiz ve Fransa'dan teklifler alan Güven Yalçın'ın satılması ise son plan. Güven giderse, bütçe Vincent Aboubakar'a kullanılacak.

CİDDİ SAKATLIKLAR YAŞADI

2018-19 sezonunda çapraz bağları yırtılan Aboubakar tam 41 maçta forma giyemedi. Uzun süreli sakatlığının ardından 2 kez kas yaralanması ve 1 kez da dizinden sakatlanan yıldız oyuncu yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle Porto'da gözden düşmüştü.

Geçen sezon Porto formasıyla 10 maçta 294 dakika süre alan Aboubakar 2 gol kaydetmişti. Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Kamerunlu 19 gol 4 asistlik katkıyla önemli bir performans ortaya koymuştu.