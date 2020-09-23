Beşiktaş Rio Ave maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz'in Rio Ave ekibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi tek maç üzerinden 24 Eylül Perşembe günü İstanbul’da, Vodafone Park Stadı’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rio Ave maçı Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz belli olmadı.

1 Ekim'de oynanacak olan play-off turu eşleşmeleri şu şekilde: