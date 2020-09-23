Bayern Münih Sevilla Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta?

1972 yılından beri düzenlenen Süper Kupa’da bu sene Bayern Münihle Sevilla kozlarını paylaşıyor. Son olarak İstanbul’da oynanan müsabakada Liverpool, Chelsea’yi penaltılarda geçerek kupanın sahibi olmuştu.

BAYERN MÜNİH SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Dev maç yarın 22.00’de oynanacak ve beIN HABER ile beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak naklen ekranlara gelecek.

HAKEM İNGİLİZ

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki finalde, Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.