Alvaro Morata resmen Juventus’ta! İşte anlaşmanın detayları…

2014-2016 yılları arasında Juventus forması giyen 27 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro Morata, yeniden İtalyan devine döndü.

Juventus’tan yapılan açıklamaya göre; 2020-21 sezonunu kiralık olarak siyah-beyazlı ekipte geçirecek olan Morata için Atletico Madrid’e 10 milyon Euro ödenecek. Tecrübeli golcünün satın alma opsiyonu ise 45 milyon Euro.

Siyah beyazlılar anlaşmanın detaylarını açıklarken, satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde 45 milyon Euro’nun 3 taksitte ödeneceği belirtildi.

Öte yandan Juventus kiralık sözleşmesini de 1 yıl uzatma hakkına sahip. Bu durumda Juventus 10 milyon Euro’luk kiralama bedeli haricinde ekstra bir ücret ödemeyecek.

Morata’nın Juventus’a transfer olmasının ardından Atletico Madrid’in Barcelona’dan ayrılan Uruguaylı forvet Luis Suarez transferini duyurması bekleniyor.

More memories More victories More sound More lights #MOREMORATA @alvaromorata#LiveAhead pic.twitter.com/VZc9fUMWIs

— JuventusFC (@juventusfc) September 22, 2020