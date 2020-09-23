Abdurrahim Albayrak: ‘Beyaz sayfa açmanın zamanı geldi’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının basın lansmanında gündemle alakalı soruları yanıtladı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık ile ilgili sorulan soruya Albayrak, “Maçtan önce böyle polemiğe girmek istemiyorum. Dostluklardan bahsettik. Şimdi burada 3-4 gün sonra oynanacak derbinin öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok. Türk futbolunda artık beyaz sayfa açmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu polemiğe girmek istemiyorum” cevabını verdi.

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Albayrak maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin ise, “Ne tadı var, ne tuzu. Evlerinde milyonlarca insanın hiçbir keyif aldığını zannetmiyorum. Pandemi döneminde ciddi riskler var. En azından yetkililerden şunu rica ediyorum. Yüzde 20-30-40 veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Galatasaray’da transfer bitmez’

Marcao ve Younes Belhanda'nın transfer durumlarının sorulması ürerine Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. İki haftamız var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir limitimiz var. Bu limiti aşmamaya çalışıyoruz. Bütün kulüpler limitler ile epey ciddi sıkıntı içerisinde. Oyuncu satmak istiyoruz. Sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklifler geliyor. Bizleri mutlu ediyor. Göreceksiniz Galatasaray, bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'da istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak. Bunun da buradan müjdesini verebilirim” ifadelerini kullandı.