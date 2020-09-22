Vakıfbank’ta corona virüsü vaka sayısı 9’a çıktı

VakıfBank Spor Kulübü yapılan testler neticesinde daha önce açıkladığı 1 corona virüsü vakasına 8 ismin daha eklendiğini açıkladı. Kulüp resmi internet sitesi aracılığıyla 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama:

A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir.

Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.