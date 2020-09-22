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Sözcü

Vakıfbank’ta corona virüsü vaka sayısı 9’a çıktı

Vakıfbank Spor Kulübü, kadın voleybol A takımında altı oyuncu iki de teknik ekip görevlisi olmak üzere toplam sekiz kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce de 1 sporcunun pozitif çıktığının açıklandığı takımda vaka sayısı 9'a yükseldi.

14:35 -
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Vakıfbank’ta corona virüsü vaka sayısı 9’a çıktı

VakıfBank Spor Kulübü yapılan testler neticesinde daha önce açıkladığı 1 corona virüsü vakasına 8 ismin daha eklendiğini açıkladı. Kulüp resmi internet sitesi aracılığıyla 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama:

A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir.

Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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