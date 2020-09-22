Süper Lig’de son 40 sezonun en kısır 2. haftası

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ikinci haftası dün oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe-A.Hatayspor mücadelesiyle sona erdi. Bu haftaki 10 müsabakada takımlar toplam 17 gol attı. Üç karşılaşmada gol sesi çıkmazken, haftanın en gollü maçı ise Gaziantep’te yaşandı. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük arasındaki müsabakada 4 gol atıldı.

Ligin ikinci haftası geçmiş sezonlara baktığımızda skor bakımından son 40 sezonun en kısır geçen dönemi olarak dikkat çekiyor.

1980-1981 SEZONUNDAN SONRA EN AZ GOL

Süper Lig’de 1980-1981 sezonunun ikinci haftasında 8 maçta 16 gol kaydedilmişti. Söz konusu dönemden 2020-2021 sezonuna kadar olan süreçteki 39 sezonun ikinci haftalarında 18’in altında gol sayısı çıkmadı. İçinde bulunduğumuz sezonun ikinci haftası, 1980-1981’den sonra en az golün atıldığı hafta oldu.

Geçtiğimiz sezon bu haftada ağlar 28 defa sarsıldı. Alanyaspor – Kasımpaşa ve Gaziantep FK – Gençlerbirliği maçları 4-1’lik skorlarla bitmiş ve en gollü maçlar olarak ön plana çıkmıştı.

2018-2019 sezonunda ise bu sayı 23’e geriledi. Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanıp 3-3 sona eren karşılaşma, futbolseverlerin gole doyduğu müsabaka olmayı başardı.

2017-2018’in ikinci haftasında atılan 31 gol de son sezonların skor açısından en üretken süreci oldu. Bursaspor’un Alanyaspor’u 3-2 yendiği karşılaşma da haftanın en gollü maçıydı.

EN ÇOK GOL 1994-1995’TE OLDU

1980-1981 ile 2020-2021 sezonları arasındaki bölümün söz konusu haftasında en fazla gol 1994-1995’te atıldı. 9 mücadelede 35 gol kaydedilirken, Beşiktaş’ın Kocaelispor’u 7-1 mağlup ettiği maçta topla gol sayısının yüzde 22’si karşılanmış oldu. 1994-1995 sezonunu 34 golle 2001-2002 izledi. 1988-1989, 1992-1993 ve 2017-2018 sezonlarının ikinci haftalarında da 31 kez gol sevinci yaşandı.

6 SEZONUN İKİNCİ HAFTASI 18 GOLDE KALDI

39 sezonluk bölümün 6’sında ikinci haftalar 18 golde kaldı. 1983-1984, 1984-1985, 1990-1991, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 sezonlarında atılan 18 gol, 2020-2021’in ardından en az golün üretildiği dönemler olarak sporseverlerin hafızalarında kaldı.

1980-1981 ile 2020-2021 sezonları arasındaki sezonların ikinci haftalarında atılan gol sayıları şöyle:

2019-2020: 28

2018-2019: 23

2017-2018: 31

2016-2017: 29

2015-2016: 24

2014-2015: 19

2013-2014: 25

2012-2013: 26

2011-2012: 26

2010-2011: 18

2009-2010: 29

2008-2009: 18

2007-2008: 24

2006-2007: 19

2005-2006: 18

2004-2005: 20

2003-2004: 23

2002-2003: 27

2001-2002: 34

2000-2001: 28

1999-2000: 19

1998-1999: 29

1997-1998: 27

1996-1997: 21

1995-1996: 28

1994-1995: 35

1993-1994: 24

1992-1993: 31

1991-1992: 23

1990-1991: 18

1989-1990: 19

1988-1989: 31

1987-1988: 24

1986-1987: 19

1985-1986: 21

1984-1985: 18

1983-1984: 18

1982-1983: 20

1981-1982: 22