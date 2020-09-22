SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Süper Lig puan durumu: Lige puan kayıpları damga vurdu!

Süper Lig'de ikinci hafta maçları ardından ligin zirvesinde 6 puanla Galatasaray ve Alanyaspor yer alıyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray yoluna 2'de 2 yaparak devam etme başarısı gösterdi.

09:37 -
Haberler Futbol
Süper Lig puan durumu: Lige puan kayıpları damga vurdu!

Süper Lig’de yeni transferleri ile boy gösteren takımlar ilk haftalardan itibaren çıkış yakalayarak üst sıralarda yer edinmek istiyor. Ligde ikinci haftanın ardından Rizespor, Ankaragücü ve Başakşehir henüz puanla tanışamadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)