Süper Lig puan durumu: Lige puan kayıpları damga vurdu!

Süper Lig’de yeni transferleri ile boy gösteren takımlar ilk haftalardan itibaren çıkış yakalayarak üst sıralarda yer edinmek istiyor. Ligde ikinci haftanın ardından Rizespor, Ankaragücü ve Başakşehir henüz puanla tanışamadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)