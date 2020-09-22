SÜPER LİG : Haftaya damga vuran 7 olay!

DERLEYEN ÜMİT GENÇ | Yeni sezonun ikinci perdesi haftaya yakışır şekilde golsüz biten Fenerbahçe-Hatayspor maçıyla sona erdi. Yeni transferlerin fazlaca konuşulduğu, 40 sezon sonra rekor kırılan ve 6 beraberlikle geçen haftanın acısını çıkartan Süper Lig’de yaşanan 7 olaya gelin hep birlikte bakalım…

1-GÖKDENİZ RÜYADA GÖRSE DUDAĞI UÇUKLARDI

Fazla zeki olduğu için okula erken başlatılan çocuklar vardır. Antalyaspor’un Gökdeniz Bayrakdar’ı da aynen öyle bir saf yetenek. 3’üncü Lig’den direkt Süper Lig’e hem de ilk maçına Beşiktaş önünde çıkıyorsun. Kendini göstermek için 20 dakikan var. Yaşın daha 18. En fazla ne yapabilirsin? 8 dakika sonra gol atıp 1 puanı mı kurtaracaksın? Hem de dünya yıldızı Vida’yı yerlerde süründürerek! Rüyasına girse sevinçten dudağı uçuklardı ama yaptı. Haftaya damga vuran en genç isim oldu. Tebrikler evlat gözler üzerinde… NOT: Beşiktaş’ın elinden kaçırdığı Gökdeniz Antalya’ya 1 milyon TL’ye imza attı.

2-NE KEŞFETMEK İSTERDİN: MAX GRADEL!

Sivaslı Max Gradel'i takibe alın. Sezonun en şahane transfer işlerinden biri. Yeteneğin varsa çıkar oynarsın. Hız, zeka teknik ve şut becerisi. Yani komple bir kanat oyuncusu. İlk hafta da çok beğenmiştim ama Erzurumspor maçını izleyenlerin ‘kim bu çocuk’ dediğine eminim. Çocuk dediğime bakmayın 32 yaşındaki Fildişili’nin sadece görüntüsü ufak tefek. Sivasspor’a 4 dakikada maçı çeviren, Marc Overmars çalımıyla bel kırarak galibiyeti getiren Gradel'i Toulouse’dan bedavaya alanları tebrik etmek lazım. Emre Kılınç’ı unutturacak bir performansa hazır olun.

3- ‘BUGÜN GEL YARIN 11’DESİN’ BİR DE 3-5-2!

Yeni transferin 48 saat içinde 11’de sahaya çıkması az rastlanır bir durum. Trabzonspor kaybettiklerinin yokluğunda yeni transferleri Lewis Baker ve Benik Afobe’yi neredeyse uçaktan iner inmez maça çıkardı. Kadrodaki yokluk Eddie Newton’a ‘mecburi fantezi’ sayılabilecek bir diziliş denetti: 3-5-2. Pek yaradığı söylenemez. Newton, Ömür’ü merkeze atmanın yolunu bulmuş diyelim ama bu zayıf beklerle 3-5-2 kalıcı olarak devam edemez. Takım oturup, aslar döndükten sonra bu format tutarsa baştan söyleyeyim adı ‘Newton devrimi’ olur.

4- NE ŞUT VAR NE GOL! NE TAT, NE TUZ…

Maç başına 3 gol ortalamasıyla başlayan Süper Lig bu hafta adeta suskunları oynadı. 3 maçta ortalama 3 isabetli şut atıldı ve nasıl başladıysa öyle bitti. İlk hafta oynanan 10 maçta toplam 30 gol atılan ligde bu hafta ağlar sadece 17 kez havalandı. Bu sayı ligde son 40 sezonun ikinci haftalarında atılan en düşük gol sayısı olarak dikkat çekiyor.

Gençlerbirliği Konyaspor—- (2 isabetli şut) Yukatel Denizlispor Trabzonspor—- (4 isabetli şut) Fenerbahçe Hatayspor—- (4 isabetli şut)

1’inci hafta tarihinde ilk kez beraberlik görmeyen Süper Lig bu hafta acısını çıkardı. 10 karşılaşmanın 6’sı berabere tamamlandı. Seyircisizliğin vurduğu statlarda Kasımpaşa ve Alanyaspor dışında kazanan ev sahibi yok.

5-TARİH BU KEZ KÖTÜ YAZDI!

İlk hafta evinde şampiyon Başakşehir’i devirerek Süper Lig tarihinin ilk galibiyetini yazan Hatay bu hafta da tarihe geçti. Ama tersten… Ligin yenisi, son 5 yılda Süper Lig’de maçı şut çekmeden tamamlayan ilk takım oldu. Fenerbahçe karşısında kaleyi görmeden 1 puan alabilmek şans mı değil ama 9 kişi yemeden bitirmek meziyet.

6- BU POZİSYONLARI KONUŞMAK HAFTALAR SÜRER!

Galatasaray’ın Başakşehir karşısında VAR ile kazandığı penaltı herhalde haftanın en çok tartışılan pozisyonu. Demba Ba’nın eline çarpan o top ‘Ben vermem’ klişesini tekrar hortlattı. Haftaya konu olmasının nedeni de hala bu tip pozisyonlarda bir standardın yakalanamamış olması ve 1 gün önce daha net pozisyonun Beşiktaş maçında (Atiba) ile yaşanması. Neden bu kadar üzerinde durduk? Çünkü benzer pozisyonların farklı kararlarla sezona damga vuracağı su götürmez bir gerçek. Çift vuruş kuralı en kökten çözüm gibi duruyor.

7- ALLAH HERKESE ZUKANOVİC GİBİ STOPER VERSİN

Karagümrük’ün stoperi Ervin Zukanovic’e Süper Lig acayip yaradı. Türkiye’de ikinci baharını yaşayan 33 yaşındaki Bosnalı, Karagümrük’ün 36 yıl sonra ligde ilk golünü attığı geçen haftadan sonra bu hafta da 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. 2 haftada 4 puanı getiren özel isim ligin iyi başlayan isimlerinden… Allah herkese Zukanovic gibi stoper versin.