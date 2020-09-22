Sörloth artık Leipzig’de! İşte KAP bildirimi

Trabzonspor, Alexander Sörloth’un transferi konusunda RB Leipzig ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Norveçli golcü, artık Bundesliga ekibi Leipzig’in formasını giyecek. Sörloth için ödenecek 20 milyon Euro, Crystal Palace ve Trabzonspor arasında ikiye bölünecek.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezona 49 maçta 33 gol, 11 asistle damga vuran Alexander Sörloth’a böyle veda etti…

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama:

“Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth’un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye’ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth’un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”

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SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ALMANYA’DA

Trabzonspor’un Crystal Palace’tan kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig’e imza atmak için Almanya’ya gitti.

24 yaşındaki Norveçli golcü, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gitti. Otelden ayrılırken “Transferinin açıklanması için sabırsızlanıyor musun?” sorusuna “Evet” diyerek yanıt verdi.

“PALACE 1 ALACAKSA BEN DE 1 ALIRIM”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 16 Eylül’de Sörloth transferi için yaptığı açıklamada, “Bizim ciddi bir talebimiz vardı. Palace da aynı miktarı istediği için bu transfer biterse, Palace 1 alacaksa ben de 1 alırsam bu transfere müsaade ederim. Tamamen finansal durum var” ifadelerini kullanmıştı.