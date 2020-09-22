Saracchi’de zorlanma, kanama ve kas hasarı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Perşembe günü Hajduk Split ile karşılaşacak olan Galatasaray’da çalışmalar devam ediyor.

Lige 2’de 2 yaparak başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi’nin durumu hakkında açıklama yapıldı.

Karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle tamamlamayan Uruguaylı sol bek için, “Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır” denildi.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Hajduk Split maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı takım 17.30’daki son antrenmanında ardından maç için kampa girecek.