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Sözcü

Roma’dan skandal hata! Hükmen mağlup sayıldılar…

İtalya Serie A takımlarından Roma, 23 yaşındaki Amadou Diawara'yı 22 yaş altı statüsünde gösterdiği için Hellas Verona maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı

SKOR DIŞ HABER
20:50 -
Haberler Futbol
Roma’dan skandal hata! Hükmen mağlup sayıldılar…

Serie A devi Roma, ligin ilk haftasında 0-0 berabere kaldığı Hellas Verona karşılaşmasında skandal bir hataya imza attı.

Serie A Yönetimi’nin yaptığı açıklamada, temmuz ayında 23 yaşına giren Amadou Diawara’nın 22 yaş altı kategorisinde gösterildiği için talimatlara aykırı davranıldığını duyurdu.

Ligin ilk haftasında beraberlik alan Roma, bu kararla 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Gineli futbolcu Diawara, Verona karşılaşmasına ilk 11’de başlamış ve 89 dakika sahada kalmıştı.

Ayrıca yaşanan bu skandal hatanın ardından Roma Genel Sekreteri Pantaleo Longo’nun kulübe istifa mektubunu yolladığı iddia edildi.

SERIE A’DA İLK DEĞİL!

Roma’nın yaşadığı bu olay Serie A’da ilk değil. 2016 yılında Pescara ile karşılaşan Sassuolo, federasyona bildirdiği oyuncu listesinde Antonino Ragusa’ya yer vermeyince 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

Amadou Diawara roma
Son güncelleme: 20:58 22.09.2020