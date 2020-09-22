Onun adı Ibrahimovic! 23’üncü sezonunda ‘Benjamin Button’ etkisi…

Ümit Genç | İbrahimovic gollerine devam ediyor hala… Futbol üzerine şiirler yazılsaydı onlardan birini mutlaka Zlatan İbrahimovic yazardı. Gelecek ay 39 yaşına girecek olan İsveçli süperstar kariyerinin 23’üncü sezonuna da 2 golle başlayarak seviyesini ulaşılması güç bir yere taşıdı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile birlikte hafta için UEFA Avrupa Ligi’nin tozunu attıran İbra, Serie A’da sezon başlangıcını da muhteşem yaptı. San Siro Stadı’nda Bologna’yı ağırlayan Milan sahadan 2-0’lık net bir sonuçla ayrılırken gecenin parlayan yıldızı 38 yaşındaki Zlatan oldu.

SEZONUN PERDESİNİ AÇTI

35’inci dakikada Theo Hernández’in ceza sahası içine yaptığı enfes ortaya Bologna savunması arasından nefis sıçrayan İbrahimovic hem kendisi hem de Milan adına sezonun perdesini açtı.

Soyunma odasına, çıktığı 23 sezonun hepsinde gol atmış bir makine olarak giren İbrahimovic ikinci yarıda da durmadı. 51’de Ismaël Bennacer’ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

HAT-TRICK FIRSATINI KAÇIRDI

2-0’dan bir kaç dakika sonra Hakan Çalhanoğlu kendi yarı alanından müthiş taşıdığı topu Ibrahimovic’in önüne ‘al da at’ pası olarak bıraktı. Pozisyonda çerçeveyi bulamayan İbrahimovic daha ilk maçında hat-trick yapmak fırsatını kaçırdı.

’20 YAŞINDA OLSAYDIM 2 TANE DAHA ATARDIM’

Büyüleyen performansla Milan’ı taşıyan İbra 2 golle gelen 3 puanın ardından kendisini Benjamin Button’a benzetti. Gazetecilerin mücadele sonrası yaptığı yaş göndermesine cevap veren yıldız isim, ”20 yaşında olsaydım iki gol daha atardım. Ama 39 yaşındayım, pardon 38. Yaşlı doğmuş Benjamin Button gibiyim ama genç öleceğim. Takım gerçekten iyi çalıştı. Henüz yüzde 100’ümüzde olmadığımızı görebilirsiniz, ancak iyi başlamak önemliydi” ifadelerini kullandı.

‘ONLARDA İBRAHİMOVİC VAR’

Son 18 maçında 13 gol ve 5 asistlik katkı veren İbrahimovic’in yaşla bir probleminin olmadığı çok açıktı. Bologna hocası Sinisa Mihajloviç onunla ilgili şöyle diyordu; ‘Onlarda İbrahimoviç vardı bizde yoktu. Bütük farkı o yarattı. Milan’ın geliştirdiği her şey onun aracılığıyla geldi’

Milan’da bonuslarla birlikte 6 milyon Euro civarında bir maaşı olan Zlatan ‘Burada maskot olarak bulunmuyorum’ dediği Milan ile 1 milyon Euro’luk zamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Günümüz futbolunun yeteneği ve kişiliğiyle sembol isimlerinden Ibrahimovic futbolu ne zaman bırakacak bilinmez. Ama ilerleyen yaşına rağmen futbola olan tutkusu onda gerçekten de Benjamin Button etkisi yaratıyor.

KARİYERİ SİNEMAYA UYARLANIYOR

Malmö ile başlayan şöhret basamaklarını Ajax, Juventus, Barcelona, Milan, PSG ve Manchester United gibi dünya futbolunun en dev kulüpleriyle tırmanan yıldız oyuncunun filmleri aratmayacak kariyer hikayesi de sinemaya uyarlanıyor. Çekimleri bu ay başlayan İbrahimovic filminin 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.