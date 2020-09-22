Kulübede akıl tutulması

Fenerbahçe, dün kağıt üzerinden ağır favori olduğu maçı çok açık bir şekilde teknik heyetin büyük hatalarıyla kazanamadı. Hem de rakip 15 dakikaya yakın 9 kişi kalmışken…

Kadrolar açıklandığında Gustavo-Tolga-Ozan orta sahasını görünce Fenerbahçe'nin yaratıcılıktan uzak bir 11'le sahaya çıktığını herkes konuştu. Ancak Sosa ve Mert Hakan'ın 90 dakikayı kaldıramayacağından dolayı bazı kesim bu kadroyu doğru bulsa da ben asla böyle bir 11'i savunamam. Hatayspor'un tamamen kapanacağı bir maçta çift ön liberoyla sahaya çıkmanın hiç bir mantıklı açıklaması olamaz. Bir devre Sosa, bir devre Mert Hakan oynayabilirdi. İkisi de kulübedeyse Ferdi ortaya çekilir kanatta Sinan oynayabilirdi. Ya da Caner önde Novak arkada olup yine Ferdi'yi 10 numaraya çekebilirdi. Erol Bulut'un, Sosa ve Mert Hakan oynamadan da kulübede bunu yapabileceği çok fazla alternatifi vardı.

TOLGA’NIN 10 NUMARAYA GEÇMESİ OYUNU HATAYSPOR’A VERDİ

Hatayspor tek bir atak girişiminde bulunamadığı için Altay Bayındır adeta geriden maçı izledi ama yalnız değildi, kenarda Erol Bulut ve yardımcıları da ona eşlik etti.

Fenerbahçe, en kötü oynadığı iç saha maçında bile 10-15 dakikalık temposuyla 4-5 pozisyona girerdi. Ben uzun zaman sonra ilk kez Gökhan'ın direkten dönen topu, Sinan'ın son saniyedeki dokunuşu dışında tek bir pozisyona giremeyen bir Fenerbahçe gördüm. Pozisyonu bırakın Fenerbahçe'nin pozisyon girişimi yoktu. Koskoca ilk yarı da pozisyonsuz bitti. Daha kötüsü ise ikinci yarı oyuna yapılan müdahaleler oldu. Erol Bulut'un, ilk yarıda vasatı aşamasa da sana yeteneğiyle iş yapacak olan Thiam'ı çıkartması, Tolga Ciğerci'nin ise 10 numara pozisyonuna geçmesi oyunu tamamen Hatayspor'un eline vermek oldu.

BAZEN OYUN KAOS FUTBOLUNA DÖNER

Hatayspor 9 kişi kaldıktan sonra Caner-Deniz değişikliği ise inanılır gibi değildi. Rakip artık orta sahayı bile geçemeyecekken iki stoperinin de oyunda kalması, yedekteki santrforun Frey'in oyuna girmemesi nasıl açıklanabilir. Frey'i alıp ceza sahasında kalabalıklaşıp Caner'in etkili ortalarıyla gol aranması gerekirdi. Erol Bulut'un bu değişikliğiyle Fenerbahçe el frenini bir tık daha yukarı çekti. Uzatmalarla birlikte 15 dakika 9 kişi oynayan rakibi karşısında Fenerbahçe, organize tek bir atak yapamadı. Sinan'ın son saniyede rakibin hatasından bulduğu pozisyon gol olsa hatalara rağmen 3 puan da gelebilirdi. Bazen oyun kaos futboluna döner ve bu da size sonucu getirir. Erol Bulut bunu da yaptıramadı takımına. Santrfor oyuna almadı bari stoperlerden birini son dakikalarda ileriye atabilirdi, bu da sanırım kendisinin ve yardımcılarının aklına gelmedi! Gerçekten sadece Erol Bulut değil, kulübedeki yardımcıları da büyük bir akıl tutulması yaşayarak, tarihe geçecek kötü bir performansa zemin hazırladılar.

EROL HOCA’NIN CESUR OLMASI LAZIM

Erol Bulut'un da işi kolay değil. Alanyaspor ve Malatyaspor'dan alışkanlıkları var. Bu tarz maçları belki de hiç oynamadı. Bu oyun Anadolu takımlarında size galibiyeti getirir, ligde de ilk 5'e de sokar. Ama burası Fenerbahçe. Erol Hoca’nın daha cesur olması lazım. Yoksa “hücum futbolu düşüneceğiz” sözü kağıtta kalır.

Bir eleştiri de Ozan Tufan'a yapmak istiyorum. Maalesef 2 sezon önceki haline dönmüş. Sahada suratının asık olduğundan anlıyorsunuz vereceği performansı. Ozan çok yetenekli bir isim ancak neye küstüğünü bilmiyorum ama bir an önce kendisini toparlamazsa bu takımda forma giyme şansı sıfır.

Bu maç hem Erol Bulut hem de Fenerbahçe için ciddi bir uyarıydı. Bazen böyle maçlar oynamak ileride size büyük kazanç sağlar. Şimdi Galatasaray derbisi var. Bence bu büyük bir şans takım için. Ancak şunu da söylemek lazım, Fenerbahçe'nin santrforu Frey, Thiam ya da Sinan değil. Fenerbahçe'nin sıradan bir santrfora değil, A kalite bir santrfora ihtiyacı var. Şöyle düşünün, elinizde dünyanın en lezzetli yemek malzemeleri var ama pişirecek ocağınız ya da fırınınız yok. Fenerbahçe, büyük ihtimalle Galatasaray derbisine de santrforsuz çıkılacak. Gündemdeki transferler bugün gerçekleşse bile artık derbiye hazır bir santrforla çıkmak imkansız hale geldi. Başarılı bir transfer dönemi geçiren yönetiminde de bu durumu sorgulaması lazım.