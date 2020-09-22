İtalyan mali polisi Luis Suarez’e soruşturma açtı! ‘Dil sınavında sorular verildi…’

ÜMİT GENÇ | Sezona damga vuran ancak bir türlü gerçekleşmeyen Luis Suarez’in transfer hikayesi şoke edici bir gelişmeyle tekrar gündeme oturdu…

Adı uzun süredir Juventus ile anılan ancak transferi pasaport sorunu nedeniyle gerçekleşmeyen Uruguaylı’nın İtalyan vatandaşlığı almak için girdiği dil sınavında usulsüzlük yaptığı ileri sürüldü.

Juventus’ta yabancı oyuncu kontenjanına takılan ve çifte vatandaşlık için İtalya’da pasaport başvurusu yapan yıldız oyuncunun 17 Eylül’de girdiği İtalyanca dil sınavı için soruşturma başlatıldı.

‘SORULAR VE KONULAR DAHA ÖNCEDEN VERİLDİ’

La Gazetta delle Sport’ta yer alan habere göre; İtalya’da Mali Polis (Guardia di Finanza)’in yaptığı araştırma neticesinde temel düzeyde İtalyanca bilen Suarez’in girdiği dil sınavında soruların ve konuların kendisine daha önceden verildiği ifade edildi.

Perugia Yabancılar Üniversitesi’nde İtalyanca dil sınavına tabi tutulan Suarez’in usulsüzlük yaptığını tespit eden Perugia Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan ses kayıtları neticesinde soruşturma başlattı.

SES KAYITLARINI YAYINLADILAR

Haberde yer alan söz konusu dinleme kayıtlarında “Bu sınavı geçmeli, geçecek. Bir sezonda 10 milyon Euro maaş alan adamı B1 düzeyinde dil bilgisi belgesi olmadığı için harcayamazsın” gibi ifadelerin yer aldığı açıklandı.

İtalya Serie A kurallarına göre Suarez’in Juve ile imzalaması için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Çünkü İtalyan devi sezonda 2 isim için verilen kontenjanı daha önce yaptığı transferlerle doldurmuştu.

Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya’nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı. Ancak pasaport işlemlerinin transfer döneminin sonuna kadar uzayacak olması nedeniyle Juventus’un bu anlaşmadan vazgeçtiği açıklanmıştı.

ATLETİCO MADRİD’E İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'ın planlarında olmadığını ve takımdan göndereceğini söylediği Suarez Katalan ekibiyle ipleri koparmıştı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Barça'dan alacakları karşılığında bonservisini alan golcünün Atletico Madrid ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. Haberde ayrıca Katalan ekibinden bonservissiz olarak ayrılacak oyuncunun bu hafta Atletico Madrid'e imza atacağı belirtilmişti. Diego Simeone'nin bizzat telefonla arayarak ikna ettiği Suarez'in tüm şartları kabul ettiği öğrenilirken artık yeni takımına imza atması bekleniyor.