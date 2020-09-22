İngiltere’de ‘corona’ alarmı! Premier Lig’de üst üste pozitif vakalar…

Çarşamba günü Lig Kupası’nda Hull City ile karşılaşacak olan West Ham United’da corona virüsü şoku yaşanıyor.

57 yaşındaki teknik direktör David Moyes, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha Josh Cullen’in corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Menajerimiz ve futbolcularımız evlerinde izole edildi” ifadeleri kullanıldı.

Corona virüsü pozitif çıkan Moyes ve iki futbolcunun hastalığa dair belirti taşımadıkları belirtilirken, Hull City maçında yardımcı antrenör Alan Irvine takımın başında sahaya çıktı. United, Championship ekibi Hull City’yi 5-1’lik skorla mağlup etti.

West Ham United Teknik Direktörü David Moyes / Reuters

10 GÜN KARANTİNA!

İngiltere Halk Sağlığı prosedörüne göre, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler kendilerini 10 gün boyunca izole etmek zorunda. Bu nedenle Moyes, Diop ve Cullen 27 Eylül’deki Wolverhampton Wanderers maçında yer alamayacak.

TOTTENHAM MAÇI DA İPTAL!

Öte andan Lig Kupası’nda oynanacak Leyton Orient-Tottenham karşılaşması da test sonucu pozitif çıkan futbolcular nedeniyle oynanamayacak.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve karşılaşmanın ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İNGİLTERE’DE YENİ ÖNLEMLER KAPIDA

İngiltere’de yeniden artan vakalar nedeniyle, gelecek 6 aylık süreçte yeni corona virüs kurallarına ilişkin hazırlık yapılıyor.

Başbakan Boris Johnson, taraftarların 1 Ekim’den itibaren sınırlı olarak tribünlere gelme planının gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Kulislerde yer alan iddialara göre; Mart 2021’e kadar stadyum ve mekanlarda seyirci yasaklarının devam edebileceği öğrenildi.

Zaten mali olarak zor durumda olan kulüplerin, taraftarların tribünlere yeniden gelmesi kararının ertelenmesi sonrasında nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağı ise merak konusu.

İSKOÇYA’DA DA ERTELENDİ

İskoçya Premier Lig’de ise sezon başlarken taraftarların 5 Ekim’den itibaren aşamalı olarak tribünlere dönme planı ertelendi.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; üç hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre karar yeniden gözden geçirilecek.

Bu karar, İskoçya ve İsrail arasında 8 Ekim’de oynanacak EURO 2020 mücadelesinin seyircisiz oynanacağı anlamına geliyor.