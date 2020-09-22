Galatasaray’da Taylan Antalyalı mucizesi

GALATASARAY'DA Taylan Antalyalı fırtınası esiyor! Geçen sezon devre arasında Erzurumspor ile yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Cimbom'a gelen Taylan, orta saha transferinin gecikmesiyle kendisini bir anda 11'de buldu. Gaziantep ve Başakşehir karşısındaki futboluyla göz dolduran 25 yaşındaki orta saha, “Sen neymişsin be” dedirtti. Taylan'ın hızlı yükselen performansında pay sahipleri Fatih Terim ve Selçuk İnan.

TAKIMIN GÖZDESİ OLDU

TERİM, Bucaspor'un altyapısında oynadığı süreden beri takip ettiği Taylan'a her fırsatta forma şansı verdi ve oyuncunun özgüvenini yükseltti. Teknik heyete katılan Selçuk İnan, kendi bölgesinde forma giyen futbolcuyu sürekli direktiflerle hazırlıyor. Arda Turan, “Xavi misin be aslanım” ifadesini kullanarak kendisini tebrik etti. Şenol Güneş, şimdiden milli maçlar için Taylan'ın ismini listeye yazdı.

YEDEK KULÜBESİ PARLIYOR

YENİ sezona 2'de 2'yle oldukça iyi start veren Galatasaray'ın oynadığı futbol taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı. İlk 11'de sahaya çıkan Emre Kılınç, Belhanda, Falcao, Taylan, Feghouli ve Saracchi'nin etkili performansı nedeniyle yedeğe çekilen Linnes, Babel, Diagne; Başakşehir maçında oynadıkları futbolla teknik heyete adeta “Biz de buradayız” mesajı verdi. Bu durumdan dolayı bir hayli hoşnut olan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası üç futbolcuyu tebrik etti. Terim, Avrupa, lig ve kupa maratonunda 14-15 futbolcunun formda olması nedeniyle ayrı bir sevinç yaşadı.