Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki ikinci maçına bu hafta çıkacak. 24 Eylül 2020 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 21:00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

GALATASARAY HAJDUK SPLİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hajduk Split maçı Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Maç öncesi Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba dışında eksik bulunmuyor. Maçtan sonra hafta sonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GALATASARAY’DA YEDEK KULÜBESİ PARLIYOR

YENİ sezona 2’de 2’yle oldukça iyi start veren Galatasaray’ın oynadığı futbol taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı. İlk 11’de sahaya çıkan Emre Kılınç, Belhanda, Falcao, Taylan, Feghouli ve Saracchi’nin etkili performansı nedeniyle yedeğe çekilen Linnes, Babel, Diagne; Başakşehir maçında oynadıkları futbolla teknik heyete adeta “Biz de buradayız” mesajı verdi. Bu durumdan dolayı bir hayli hoşnut olan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası üç futbolcuyu tebrik etti. Terim, Avrupa, lig ve kupa maratonunda 14-15 futbolcunun formda olması nedeniyle ayrı bir sevinç yaşadı.