Alexander Sörloth, Leipzig için sağlık kontrolünde

Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Alexander Sörloth, RB Leipzig’e imza atmak için artık geri sayıma geçti… Crystal Palace ve Trabzonspor’un bonservisini yarı yarıya paylaşacağı yıldız golcü Alman ekibine katılmak için dün yapılması planlanan sağlık kontrollerini bugün tamamlayacak.

Leipzig’de sağlık kontrolünden geçmeyi bekleyen Sörloth, Crystal Palace ile RB Leipzig arasındaki detayların son bulmaması nedeniyle rötar yaşadı. Şu anda Crystal Palace ile RB Leipzig’in son görüşmeleri ve detayları konuştuğu aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Crystal Palace cephesinden kaynaklı pürüzlerin giderildiği ve Sörloth’un kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gittiği belirtiliyor. Haftalar sonra Leipzig’de görüntülenen 24 yaşındaki golcü bir aksilik çıkmazsa bugün sözleşme imzalayacak.