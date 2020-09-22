2020 model Real Madrid: 16 gitti, 0 geldi

Bir zamanlar sadece sahada değil transferde de dünya lideri olan bir kulüp, bu yaz en ünlü yıldızı gittiği için bayram ediyor. ‘2020 nasıl bir yıldı dede?’ diye sorarlarsa ‘Öyle bir yıldı’ dersiniz. Real Madrid’in 16 oyuncu gönderip 0 (sıfır) futbolcu transfer ettiği bir yıl…

Gidenlerden biri de 4 kere Şampiyonlar Ligi kazanmış süper yıldız Gareth Bale. Onun Tottenham’a verilmesi (kiralık bile olsa) Başkan Florentino Perez’in bu transfer dönemine bakışının bir sembolü gibi.

Bale’in satılması Real Madrid yönetimi tarafından pandemi dönemi kemer sıkma operasyonunun en akıllı parçası olarak kamuoyuna takdim edilirken, amacın Zinedine Zidane’ın kadrosunu zayıflatmadan bir sadeleşmeye gitmek olduğu görülüyor.

KİMLER SATILDI?

Real’in yaptığı tasarrufun baş kaybedeni/kazananı ise Tottenham. Premier Lig’i 60 yıldır kazanamayan köklü kulüp, (kaybedecek neyim var diye düşünmüş olabilir) sol bek Sergio Reguilon’a da 35 milyon Euro vermekten kaçınmadı. Reguilon; James Rodriguez, Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Jorge de Frutos, Dani Gomez, Miguel Baeza ve Alberto Soro gibi Real Madrid’de bu transfer penceresinde kalıcı olarak veda eden isimlerden biri oldu.

Sonuç; pandeminin finansal yaralarını sarmak için açığa çıkan 100 milyon Euro’luk bir artı. (Bale’in 15 milyon Euro’luk maaşının yarısından fazlasını hala Real Madrid verse de…)

Bu finansal operasyonun bir de kiralık tarafı mevcut. Dani Ceballos, Takefusa Kubo, Jesus Vallejo, Brahim Diaz, Fran Garcia ve Reinier’in kiralanması sonucu da 50 milyon Euro’luk bir maaş yükü başka kulüplere itelendi. Ancak kadronun derinliğinin olumsuz anlamda etkilendiğini de söylemek gerek. Öte yandan giden 16 oyuncuya Borja Mayoral, Mariano Diaz, Luka Jovic ve Lucas Vazquez de eklenebilir.

‘NELER OLUYOR?’

Bu noktada aklınıza gelmesi muhtemel ‘Neler oluyor?’ sorusunun yanıtını Başkan Perez’in sözlerinde bulmak mümkün:

“Büyük bir transfer olmayacak. Durum kötü. Oyunculardan maaşlarında kesinti isteyip yeni transferler getirmek zor.”

NEDEN OLUYOR?

Peki bu noktaya nasıl gelindi? Kısa yanıt pandemi. Pandeminin maç günü ve ticari geliri daha büyük olan takımlara daha sert çarpması. Real Madrid’in virüs öncesi 2019/20 gelir tahmini 822 milyon Euro’ydu. Ancak gerçekleşenin 650 milyon olması bekleniyor.

Kadronun bu noktada daha da sığlaşmaması için bazı oyuncular da kiralık oynadığı kulüplerden geri dönecek. Taraftarların en büyük heyecanla beklediği isim (Bunda Football Manager wonderkid sevdalılarının etkisi de vardır) Martin Odegaard. Real Sociedad’da müthiş bir kiralık dönem geçiren Odegaard dışında doğrudan forma bulacak isim ise pek yok. 21 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin Real Oviedo deneyimi sonrası, Thibaut Courtois’yı yedekleyecek. Bayern Münih’te 179 dakika şans bulup Şampiyonlar Ligi madalyasını boynuna takan Alvaro Odriozola’nın ise Real Madrid’de daha az şans bulması olası değil. Öte yandan yüksek profilli gençler Vinicius Junior, Rodrygo ve Fede Valverde’nin daha büyük sıçrama yapması da bekleniyor.