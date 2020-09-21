Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Katalunya-Barselona Pisti’nde dün sabah ısınma turları sırasında 13’üncü virajda motordan düşen Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

“Dün İspanya Katalunya pistinde ısınma turunda kaza yaptım. Şükür kırık yok. Pazar günü hastanede olduğum için yarışamadım. İyi dilekleri için herkese teşekkür ederim. Fransa yarışına hızlı bir şekilde dönmek için sıkı çalışacağız.”

Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye kaldırılmıştı.

Milli motosikletçi Toprak’ın dünkü yarışa katılamayacağı açıklanmıştı. İşte o anlar:

İLK YARIŞI 6. SIRADA TAMAMLADI

birinci etap yarışında ilk çizgiden başlayan Razgatlıoğlu, pistin ilk virajında takım arkadaşı Van der Mark’ın sıkıştırması nedeniyle arka sıralara düşmüştü.

Uzun süre yarışı 7. sırada götüren Razgatlıoğlu, son anlarda İtalyan yarışçı Ruben Rinaldi’yi geride bırakarak mücadeleyi 6. sırada tamamlamıştı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nda bir Kawasaki ZX-6R’de Magny Cours’da kazandı. Alanya’da doğan Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu’nun ikinci oğlu . Babası, 17 Kasım 2017’de Antalya’da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta binen kız arkadaşıyla birlikte öldü. Toprak, Müslümanların alkolü yasakladığı inancından dolayı, yarışların ardından podyumda sprey şampanya geleneğini takip etmiyor.