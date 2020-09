Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Katalunya-Barselona Pisti’nde dün sabah ısınma turları sırasında 13’üncü virajda motordan düşen Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

“Dün İspanya Katalunya pistinde ısınma turunda kaza yaptım. Şükür kırık yok. Pazar günü hastanede olduğum için yarışamadım. İyi dilekleri için herkese teşekkür ederim. Fransa yarışına hızlı bir şekilde dönmek için sıkı çalışacağız.”

Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye kaldırılmıştı.

Milli motosikletçi Toprak’ın dünkü yarışa katılamayacağı açıklanmıştı. İşte o anlar:

@toprak_tr54 is DOWN! @PataYamahaWSBK rider suffers a big crash at turn 13#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/Rgs1bt5Xmj

— WorldSBK (@WorldSBK) September 20, 2020