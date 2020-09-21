Suarez’in Juventus transferi yattı! Atletico Madrid devreye girdi…

ÜMİT GENÇ | Yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala son zamanların en karmaşık transfer hikayelerinden biri yazıldı. İspanya- İtalya arasında adeta mekik dokuyan Uruguaylı Suarez’in kariyerini değiştiren sürece hep birlikte göz atalım…

Barcelona ile iplerini koparan Luis Suarez’in bitti bitecek gözüyle bakılan Juventus transferi askıya alındı… Serie A devi Juve geçtiğimiz haftaya İtalya’ya giderek çifte vatandaşlık için pasaport başvurusunda bulunan ve dil sınavından geçen Luis Suarez’in işlemlerinin uzun sürecek olması nedeniyle transferden vazgeçti.

PASAPORT ALMASI İÇİN GEREKEN SÜRE ÇOK FAZLA

Sky Sports İtalya’da yer alan habere göre; Luis Suarez’in İtalyan pasaportu alması için gereken sürenin transfer sezonunun bitiminden ve Şampiyonlar Ligi listelerinin verilme tarihinden daha geç olması nedeniyle görüşmeler iptal edildi.

Kadrosuna mutlaka bir santrafor transferi yapmak isteyen Juventus yönetimi Suarez’de yaşanan bu belirsizlik nedeniyle rotayı Roma’nın yıldızı Dzeko’ya çevirdi.

ANLAŞMA RAFA KALKTI

Serie A kurallarına göre bir takım transfer dönemi boyunca Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan sadece 2 transfer yapabiliyor. İtalyan ekibi bu hakkını Brezilyalı Arthur Melo ile ABD'li Weston McKinney'i alarak kullandı. Bu nedenle Suarez transferi kontenjan sorununa takıldı. Bürokratik sürecin uzun olması nedeniyle Suarez-Juventus anlaşması rafa kalktı.

JUVENTUS’TA HEDEF: MORATA VE DZEKO

Uruguaylı golcü için Juventus ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte Atletico Madrid devreye girdi. Diego Simeone’nin takımda görmeyi çok istediği Suarez’in Atletico transferinin gerçekleşmesi takımın hali hazırdaki golcüsü Morata’nın ayrılıp ayrılmayacağına bağlı olarak resmiyet kazanacaktı.

Suarez’de kontenjan sorununa takılan Juve’nin Atletico Madrid’den Morata’ya talip olduğu ve anlaşma zemini aradığı hatta oyuncuyu ikna ettiği konuşuluyordu. Hatta Juventus futbol direktörü Paratici de Edin Dzeko transferi hakkında konuşurken Bosnalı forvetten sonra bir forvet transferi daha yapabileceklerinin sinyalini verdi. Santrafor konusunda net konuşan Paratici şu ifadeleri kullandı: “Dzeko? Bir forvete ihtiyacımız var, bunun için çalışıyoruz. Hedefler arasında sadece Dzeko yok”

Paratici’nin söz ettiği “hedeflerden” bir diğerinin de Alvaro Moratta olduğu anlaşılıyordu. Atletico Madrid ile görüşmelere başlayan Juventus’un, İspanyol forvet için 10 milyon euro kiralama bedeli ve 45 milyon euro da serbest kalma bedeli teklif ettiği duyuruldu.

SUAREZ’İN BU HAFTA İMZA ATACAĞI YAZILDI

Suarez’in Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman’ın planlarında olmadığı ve takımdan gönderileceği belirtilmişti.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Barça’dan alacakları karşılığında bonservisini alan golcünün Atletico Madrid ile anlaşma sağladığını duyurdu. Haberde ayrıca Katalan ekibinden bonservissiz olarak ayrılacak oyuncunun bu hafta Atletico Madrid’e imza atacağı belirtildi. Diego Simeone’nin bizzat telefonla arayarak ikna ettiği Suarez’in tüm şartları kabul ettiği ve imza atmasının an meselesi olduğu açıklandı.

33 yaşındaki Uruguaylı’nın transferinin kesinleşmesiyle birlikte Morata’nın da Juventus’a gideceği öğrenildi.