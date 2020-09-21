Sergen Yalçın’dan sevindiren haber: ‘Yeni testi negatif sonuçlandı’

Corona virüsüne yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, “Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır” ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, Covid-19 nedeniyle ilk hafta Trabzonspor deplasmanında ve ikinci hafta Antalyaspor maçında takımının başında saha kenarında yer alamamıştı.

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TFF PROTOKOLÜNDE POZİTİF VAKA SENARYOSUNDA YAPILMASI GEREKENLER ŞU ŞEKİLDE BELİRTİLİYOR:

Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’ın güncel algoritmalarına göre ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Bu süreç, İdari Direktör, Takım Doktoru ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir.

PCR testi pozitif saptanan futbolcu, çalışan ve teknik kadro için*; Öncelikle klinik bulgular, kan tablosu ve radyolojisine bakılmalıdır. Tedaviye alınmalıdır. Radyolojik değerlendirmede tek veya iki odaklı pnömonisi varsa evde tedavi yapılır, iki odağın üzerinde pnömonik infiltratı olan oyuncu yatırılarak tedavi yapılmalıdır.